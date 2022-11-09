Невилл: "Продажа "Ливерпуля" абсолютно имеет смысл для FSG"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл находит вполне логичным, что владельцы "Ливерпуля" выставили свой клуб на продажу.

По мнению Невилла, компания Fenway Sports Group достигла определенного потолка в своем стремлении развить "Ливерпуль".



Гари кажется, что сейчас подходящий момент для FSG, чтобы продать мерсисайдский клуб и получить максимально возможную цену.



"Это абсолютно имеет смысл. У FSG нет таких денег, чтобы соперничать с другими командами в лиге. В меру своих возможностей они улучшили стадион, и сейчас Клопп достиг той точки, когда неясно, сколько он еще будет в клубе. Два года, три года?"



"В данный момент сделка по "Челси" устанавливает стандарты в плане определения стоимости клубов. Возможно, они чувствуют, что это подходящий для них момент, чтобы уйти, потому что внутри ты все равно чувствуешь: "Постой, Бели переплатил за "Челси". В ближайшие пару лет борьба станет только упорнее, и они могут думать, что сейчас правильное время".



"Думаю, семейство Глэйзеров будет в похожем положении. Полагаю, обе стороны ищут возможность выйти или выйти частично из своих проектов, хотя пара людей из семейства Глэйзеров хотят остаться".



"Думаю, теперь, когда эффект от ковида сошел на нет, FSG оценивает "Ливерпуль" в 3-4 миллиарда фунтов. Они могут получить эти деньги в данный момент, но не факт, что получат их через два-три года. И они определенно не смогут соперничать с некоторыми другими клубами в этой лиге финансово. Так что это не такой большой сюрприз, если посмотреть на обстоятельства", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.