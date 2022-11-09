Саутгейт сообщил Джеймсу, что тот не едет на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт позвонил защитнику "Челси" Рису Джеймсу и сообщил, что не возьмет того на Чемпионат Мира в Катаре.

Изначально предполагалось, что Джеймс будет основным правым защитником англичан на ЧМ-2022, однако полученная Рисом травма колена в матче Лиги Чемпионов против "Милана" в октябре все изменила.



Результаты последнего обследования Джеймса оказались весьма позитивными, и Рис рассчитывал, что вернется к стадии плей-офф ЧМ-2022, однако Саутгейт решил, что риск слишком велик, сообщив об этом подопечному во время телефонного звонка.



"Рис был уверен, что будет в порядке к началу декабря. Но Гарет решил, что не может рисковать. Это опустошительная новость для Риса, потому что он верил, что будет в порядке", — цитирует свой осведомленный источник The Sun.