Саутгейт сообщил Джеймсу, что тот не едет на Чемпионат Мира

Рис Джеймс Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт позвонил защитнику "Челси" Рису Джеймсу и сообщил, что не возьмет того на Чемпионат Мира в Катаре.

Изначально предполагалось, что Джеймс будет основным правым защитником англичан на ЧМ-2022, однако полученная Рисом травма колена в матче Лиги Чемпионов против "Милана" в октябре все изменила.

Результаты последнего обследования Джеймса оказались весьма позитивными, и Рис рассчитывал, что вернется к стадии плей-офф ЧМ-2022, однако Саутгейт решил, что риск слишком велик, сообщив об этом подопечному во время телефонного звонка.

"Рис был уверен, что будет в порядке к началу декабря. Но Гарет решил, что не может рисковать. Это опустошительная новость для Риса, потому что он верил, что будет в порядке", — цитирует свой осведомленный источник The Sun.


Метки Джеймс, Саутгейт, сборная Англии, травмы, Челси, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 843

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Последние комментарии:




  1. quavo 09.11.2022 08:18 # quavo
    и полено анансовое туда же

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  2. shearer1 09.11.2022 07:41 # shearer1
    А кто едет? Огласите пжл весь список

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  3. selta 09.11.2022 07:13 # selta
    хотя Триппьер пока что лучший выбор, надо признать он пока топовее Джеймса

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  4. bangladesh 09.11.2022 07:11 # bangladesh
    че ему постоянно на голову срут? пора разобраться с этим уже...

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  5. selta 09.11.2022 07:10 # selta
    днище этот Саутгейт

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