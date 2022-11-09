Конор Макгрегор хочет купить "Ливерпуль"
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил, что хочет стать новым владельцем "Ливерпуля".
Макгрегор не выходит в октагон с июля 2021, когда его побил Дастин Портье и, видимо, и ищет для себя новое призвание.
Таковым может стать футбол. И хотя Конор известен как фанат "Манчестер Юнайтед", возможность приобрести злейшего врага "красных дьяволов" выглядит привлекательно для 34-летнего ирландца.
"Я был бы счастлив сделать это (купить "Ливерпуль")! Да, я уже запросил информацию насчет этого. Запросил, как только услышал. Вот это поворот событий! Вот это клуб!" — написал Макгрегор в социальных сетях.
09.11.2022 06:00
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