Конор Макгрегор хочет купить "Ливерпуль"

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил, что хочет стать новым владельцем "Ливерпуля".

Макгрегор не выходит в октагон с июля 2021, когда его побил Дастин Портье и, видимо, и ищет для себя новое призвание.



Таковым может стать футбол. И хотя Конор известен как фанат "Манчестер Юнайтед", возможность приобрести злейшего врага "красных дьяволов" выглядит привлекательно для 34-летнего ирландца.



"Я был бы счастлив сделать это (купить "Ливерпуль")! Да, я уже запросил информацию насчет этого. Запросил, как только услышал. Вот это поворот событий! Вот это клуб!" — написал Макгрегор в социальных сетях.