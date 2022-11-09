"Эвертон" и "Брентфорд" вылетели из Кубка Лиги
Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии. Два представителя Премьер-Лиги сошли с дистанции.
Этими двумя неудачниками оказались "Эвертон", который был разгромлен в гостях у "Борнмута" (1:4), и "Брентфорд", который в серии пенальти уступил "Джиллингему" из Лиги Два (1:1).
В то же время "Лестер" уверенно разобрался с "Ньюпортом" из Лиги Два (3:0).
Оставшиеся участники 4-го раунда Кубка Лиги будут определены в среду и четверг.
"Борнмут" — "Эвертон" — 4:1 (1:0)
Голы: Лоу 7, Станислас 47, Маркондес 78, Антони 82 — Грей 67.
"Лестер" — "Ньюпорт" — 3:0 (1:0)
Голы: Джастин 44, Варди 70, 82.
"Брентфорд" — "Джиллингем" — 1:1 (1:0) победа "Джиллингема" в серии пенальти — 6:5
Голы: Тоуни 3 — Мандрон 75.
"Бристоль Сити" — "Линкольн" — 1:3 (0:2)
Голы: Конвэй 80 — Верчью 6, Хаус 15, О'Коннор 49.
"Бернли" — "Кроули" — 3:1 (1:1)
Голы: Барнс 24, Зарури 79, 90 — Телфорд 22.
"МК Донс" — "Моркам" — 2:0 (1:0)
Голы: О'Хора 18, Деннис 51.
"Стивенэйдж" — "Чарльтон" — 1:1 (1:0) победа "Чарльтона" в серии пенальти — 5:4
Голы: Норрис 22 (пен) — Анеке 87.
09.11.2022 01:20
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Последние комментарии:
Брентфорд - ДжудБеллингем
Надо срочно забирать этого топаря
Источник: http://fapl.ru/posts/96665/?c=1#c7671539
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"СтивенДжи" — "Чарльтон"
Источник: http://fapl.ru/posts/96665/#reply
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Морки проиграли 2-0
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"Бернли" — "Кроули" — 3:1 (1:1)
Источник: http://fapl.ru/posts/96665/
СОСАТЬ+ЛЕЖАТЬ
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пора бы сутулому тоже вылететь из АПЛ
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