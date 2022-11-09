"Эвертон" и "Брентфорд" вылетели из Кубка Лиги

Фрэнк Лэмпард Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии. Два представителя Премьер-Лиги сошли с дистанции.

Этими двумя неудачниками оказались "Эвертон", который был разгромлен в гостях у "Борнмута" (1:4), и "Брентфорд", который в серии пенальти уступил "Джиллингему" из Лиги Два (1:1).

В то же время "Лестер" уверенно разобрался с "Ньюпортом" из Лиги Два (3:0).

Оставшиеся участники 4-го раунда Кубка Лиги будут определены в среду и четверг.

"Борнмут" — "Эвертон" — 4:1 (1:0)

Голы: Лоу 7, Станислас 47, Маркондес 78, Антони 82 — Грей 67.

"Лестер" — "Ньюпорт" — 3:0 (1:0)

Голы: Джастин 44, Варди 70, 82.

"Брентфорд" — "Джиллингем" — 1:1 (1:0) победа "Джиллингема" в серии пенальти — 6:5

Голы: Тоуни 3 — Мандрон 75.

"Бристоль Сити" — "Линкольн" — 1:3 (0:2)

Голы: Конвэй 80 — Верчью 6, Хаус 15, О'Коннор 49.

"Бернли" — "Кроули" — 3:1 (1:1)

Голы: Барнс 24, Зарури 79, 90 — Телфорд 22.

"МК Донс" — "Моркам" — 2:0 (1:0)

Голы: О'Хора 18, Деннис 51.

"Стивенэйдж" — "Чарльтон" — 1:1 (1:0) победа "Чарльтона" в серии пенальти — 5:4

Голы: Норрис 22 (пен) — Анеке 87.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2022 01:20

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Последние комментарии:




  1. gucman 09.11.2022 02:00 # gucman
    Брентфорд - ДжудБеллингем

    Надо срочно забирать этого топаря

    Источник: http://fapl.ru/posts/96665/?c=1#c7671539

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  2. largo-winch 09.11.2022 01:33 # largo-winch
    "СтивенДжи" — "Чарльтон"

    Источник: http://fapl.ru/posts/96665/#reply

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  3. liverpo0ol 09.11.2022 01:31 # liverpo0ol
    Морки проиграли 2-0

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  4. kellborn 09.11.2022 01:29 # kellborn
    "Бернли" — "Кроули" — 3:1 (1:1)

    Источник: http://fapl.ru/posts/96665/


    СОСАТЬ+ЛЕЖАТЬ

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  5. largo-winch 09.11.2022 01:28 # largo-winch
    пора бы сутулому тоже вылететь из АПЛ

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