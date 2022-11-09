"Эвертон" и "Брентфорд" вылетели из Кубка Лиги

Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии. Два представителя Премьер-Лиги сошли с дистанции.

Этими двумя неудачниками оказались "Эвертон", который был разгромлен в гостях у "Борнмута" (1:4), и "Брентфорд", который в серии пенальти уступил "Джиллингему" из Лиги Два (1:1).



В то же время "Лестер" уверенно разобрался с "Ньюпортом" из Лиги Два (3:0).



Оставшиеся участники 4-го раунда Кубка Лиги будут определены в среду и четверг.



"Борнмут" — "Эвертон" — 4:1 (1:0)



Голы: Лоу 7, Станислас 47, Маркондес 78, Антони 82 — Грей 67.



"Лестер" — "Ньюпорт" — 3:0 (1:0)



Голы: Джастин 44, Варди 70, 82.



"Брентфорд" — "Джиллингем" — 1:1 (1:0) победа "Джиллингема" в серии пенальти — 6:5



Голы: Тоуни 3 — Мандрон 75.



"Бристоль Сити" — "Линкольн" — 1:3 (0:2)



Голы: Конвэй 80 — Верчью 6, Хаус 15, О'Коннор 49.



"Бернли" — "Кроули" — 3:1 (1:1)



Голы: Барнс 24, Зарури 79, 90 — Телфорд 22.



"МК Донс" — "Моркам" — 2:0 (1:0)



Голы: О'Хора 18, Деннис 51.



"Стивенэйдж" — "Чарльтон" — 1:1 (1:0) победа "Чарльтона" в серии пенальти — 5:4



Голы: Норрис 22 (пен) — Анеке 87.