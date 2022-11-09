Поттер не устанавливает сроки по возвращению Джеймса
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не устанавливает сроки по возвращению крайнего защитника Риса Джеймса в строй.
Напомним, в выездном матче Лиги Чемпионов против "Милана" чуть менее месяца назад Джеймс получил травму колена, из-за чего участие Риса на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Англии оказалось под большим вопросом.
Изначально Джеймсу отводить шесть-восемь недель на восстановление, но на днях появились слухи, что 22-летний футболист идет на поправку гораздо быстрее и будет готов к старту англичан на турнире 21 ноября. И Поттеру пришлось это прокомментировать.
"Сегодня Рис занимался на свежем воздухе, выполнив небольшую пробежку, однако здесь не о чем докладывать".
"У нас нет никаких сроков. Это лишь зависит от реакции его организма. Мы не хотим спешить, и я определенно не хочу устанавливать какие-либо сроки. Это может делать только он сам, доктора и физиотерапевты", — цитирует Поттера Daily Mail.
09.11.2022 00:05
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Не обязательно было красить волосы все итак знали
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джеймс очень важный игрок для Челси и для сборнойАнглии хотелось бы чтобы он стал капитаном в Челси и легендой команды
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