Поттер не устанавливает сроки по возвращению Джеймса

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не устанавливает сроки по возвращению крайнего защитника Риса Джеймса в строй.

Напомним, в выездном матче Лиги Чемпионов против "Милана" чуть менее месяца назад Джеймс получил травму колена, из-за чего участие Риса на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Англии оказалось под большим вопросом.



Изначально Джеймсу отводить шесть-восемь недель на восстановление, но на днях появились слухи, что 22-летний футболист идет на поправку гораздо быстрее и будет готов к старту англичан на турнире 21 ноября. И Поттеру пришлось это прокомментировать.



"Сегодня Рис занимался на свежем воздухе, выполнив небольшую пробежку, однако здесь не о чем докладывать".



"У нас нет никаких сроков. Это лишь зависит от реакции его организма. Мы не хотим спешить, и я определенно не хочу устанавливать какие-либо сроки. Это может делать только он сам, доктора и физиотерапевты", — цитирует Поттера Daily Mail.