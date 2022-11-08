Гвардиола: "Холанд все еще не в идеальном состоянии"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд до сих пор окончательно не оправился после травмы стопы.

Повредив свою стопу против дортмундской "Боруссии" в конце октября, 22-летний Холанд был вынужден пропустить матчи с "Севильей" и "Лестером".



Против "Фулхэма" в минувшую субботу Эрлинг отметился появлением на замену и даже забил победный гол с пенальти, однако норвежцу все еще нужно время, чтобы вернуться в свою лучшую форму.



"Он все еще не в идеальном состоянии. Поэтому завтра посмотрим. Но он идет на поправку".



"Важно, что он избежал перелома кости — только слегка повреждены связки. Так что прямо сейчас ситуацию не назовешь идеальной. Через недели или 10 дней ситуация может измениться".



"Если он будет чувствовать себя хорошо, то сможет сыграть за свою национальную команду, это важно для игроков", — цитирует Гвардиолу перед матчем Кубка Лиги против "Челси" The Independent.