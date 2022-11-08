Названы сроки сезона Премьер-Лиги 2023/24

Премьер-Лига официально объявила сроки, в которые будет сыгран следующий сезон.

Сезон Премьер-Лиги 2023/24 начнется 12 августа 2023 и завершится 19 мая 2024. Английское первенство возвращается к привычным датам после потрясений, связанных с пандемией коронавируса.



Таким образом, после окончания этой кампании и до старта следующей у игроков будет 76 дней, чтобы выступить за свои сборные, отдохнуть и пройти предсезонную подготовку.



Добавим, что финал Лиги Чемпионов в следующем году состоится на "Уэмбли" 1 июня. У игроков, которые туда доберутся, будет менее двух недель, чтобы подготовиться к стартующему 14 июня Евро-2024.