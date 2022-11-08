Гвардиола не будет покупать в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что его клуб обойдется без приобретений в зимнее трансферное окно.

Лишь накануне "Сити" отчитался о "самом успешном финансовом годе" в истории своего клуба, рапортовав о рекордных доходах и рекордной прибыли.



Несмотря на это, Гвардиола не планирует тратиться посреди сезона и прибережет средства на следующее лето.



"Мы не собираемся укреплять состав в январе. У нас есть состав, которым мы довольны, вот и все", — цитирует Гвардиолу The Independent.