Гвардиола не будет покупать в январе

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что его клуб обойдется без приобретений в зимнее трансферное окно.

Лишь накануне "Сити" отчитался о "самом успешном финансовом годе" в истории своего клуба, рапортовав о рекордных доходах и рекордной прибыли.

Несмотря на это, Гвардиола не планирует тратиться посреди сезона и прибережет средства на следующее лето.

"Мы не собираемся укреплять состав в январе. У нас есть состав, которым мы довольны, вот и все", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 19:00

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