Гвардиола не будет покупать в январе
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что его клуб обойдется без приобретений в зимнее трансферное окно.
Лишь накануне "Сити" отчитался о "самом успешном финансовом годе" в истории своего клуба, рапортовав о рекордных доходах и рекордной прибыли.
Несмотря на это, Гвардиола не планирует тратиться посреди сезона и прибережет средства на следующее лето.
"Мы не собираемся укреплять состав в январе. У нас есть состав, которым мы довольны, вот и все", — цитирует Гвардиолу The Independent.
08.11.2022 19:00
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