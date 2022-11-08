Лейндерс: "Владельцы поступают в лучших интересах "Ливерпуля"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс выразил уверенность, что владельцы "красных" поступают в лучших интересах клуба.

Накануне владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group сообщила, что готова "рассмотреть новых акционеров", отреагировав этим заявлением на слухи о продаже клуба.



По словам Лейндерса, они с Юргеном Клоппом, за которого он пришел отдуваться на пресс-конференцию в преддверии матча Кубка Лиги против "Дерби", были предупреждены насчет этого заявления. По мнению Пепа, здесь переживать не о чем.



"Во-первых, каждый, кто мог наблюдать наш в прошлом году, понимает, что у нас крепкие отношения с владельцами, поэтому мы знали заранее. Мы знали заранее о заявлении, но не больше сказанного там".



"Я бы хотел сказать, что владельцы действуют в лучших интересах клуба, они всегда это делали. По крайней мере, пытались, и для нас очень важно, что у нас такие отношения".



"Думаю, это было очень ясное заявление. Как это может отвлечь нас? Если честно, наша концентрация — это то, что мне нравится в нашем клубе. Мы немного поговорили с Юргеном, но после этого мы сосредоточились на предстоящем матче".



"Это (слухи о продаже клуба) лишь спекуляции. Нет ничего нового в том, кто клуб пытается искать инвесторов. Они действуют в лучших интересах клуба и стараются обеспечить клубу развитие. Убежден, они всегда это делали".



"На мой взгляд, они хорошие владельцы, и у меня есть несколько объяснений этому. Во-первых, они более семи лет удерживают одного из лучших тренеров в мире. Думаю, это говорит о многом. Во-вторых, они удерживают в клубе лучших игроков".



"Еще важнее, что у нас академия, на которую можно положиться. Они много инвестировали в нее, а также инвестировали в одну из лучших тренировочных баз в мире. Заменить Мелвуд было непросто. Также они реконструировали часть стадиона".



"Если бы они не были хорошими владельцами, мы бы не сидели здесь, потому что в конце концов мы выиграли много кубков и международных наград", — цитирует Лейндерса Daily Mail.