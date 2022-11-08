"Арсенал" сохраняет интерес к Мудрику

"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Шахтера" и сборной Украины Михаилу Мудрику.

Мудрика связывали с переходом в "Арсенал" еще минувшим летом, однако на "Эмирейтс" посчитали установленную "Шахтером" цену завышенной.



С тех пор Мудрик только подорожал, но трансферный гуру Фабрицио Романо не исключает, что 21-летний украинец все-таки присоединится к "канонирам" в январе.



"Нам известно, что "Арсенал" хотел вингера. Их мечтой был Рафинья, но это оказалось невозможно".



"Они провели очень позитивные переговоры с лагерем Мудрика, но затем решили не идти дальше, потому что "Шахтер" хотел 40-45 миллионов фунтов за своего игрока".



"Сейчас "Шахтер" хочет 60-65 миллионов фунтов. Но "Арсенал" по-прежнему следит за игроком".



"Они считают Мудрика талантом топ-уровня, поэтому "Арсенал" все еще в гонке, но в этой гонке участвуют столь многие топ-клубы. "Арсенал" будет активен в ближайшие недели", — цитирует Романо Daily Mail.