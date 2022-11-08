Заха договаривается с "Барселоной"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха договаривается о переходе в "Барселону".

Как известно, Заха не спешит продлевать истекающий в конце сезона контракт и по-прежнему помышляет о переходе в большой клуб, не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" ранее в своей карьере.



По информации каталонского издания Sport, Уилфрид не просто собирается уйти из "Пэлас" свободным агентом следующим летом, а уйти в "Барселону".



Заха уже ведет переговоры с "Барселоной", которая обращалась насчет него в прошлом, но была отвергнута "орлами". Клуб с "Ноу Камп" рассматривает 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара на замену Мемфису Депаю, чей контракт тоже истекает в конце сезона.