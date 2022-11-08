"Юнайтед" ожидает, что Роналду уйдет в январе

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" ожидает, что нападающий Криштиану Роналду покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как известно, Роналду порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, но так и не смог найти выступающий в Лиге Чемпионов клуб, который бы согласился на него потратиться.

В последних матчах Криштиану выходил в стартовом составе, а против "Астон Виллы" в минувший уикенд даже примерил капитанскую повязку, однако Sky Germany утверждает, что дни 37-летнего португальца на "Олд Траффорд" сочтены.

Более того, "Юнайтед" уже вовсю готовится к расставанию с Роналду и ищет другого нападающего в преддверии зимнего окна. Одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов является Эрик-Максим Шупо-Мотинг из "Баварии".


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 15:00

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  1. yaxaaabalya 08.11.2022 16:37 # yaxaaabalya
    Пиздуй нахуй

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  2. ivan-tns 08.11.2022 15:16 # ivan-tns
    Рон словил три топора, срубил с лохов бабла и свалил в ебеня! Манчестер жалок

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