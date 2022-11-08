"Юнайтед" ожидает, что Роналду уйдет в январе
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что нападающий Криштиану Роналду покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Как известно, Роналду порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, но так и не смог найти выступающий в Лиге Чемпионов клуб, который бы согласился на него потратиться.
В последних матчах Криштиану выходил в стартовом составе, а против "Астон Виллы" в минувший уикенд даже примерил капитанскую повязку, однако Sky Germany утверждает, что дни 37-летнего португальца на "Олд Траффорд" сочтены.
Более того, "Юнайтед" уже вовсю готовится к расставанию с Роналду и ищет другого нападающего в преддверии зимнего окна. Одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов является Эрик-Максим Шупо-Мотинг из "Баварии".
08.11.2022 15:00
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