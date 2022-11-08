"Юнайтед" ожидает, что Роналду уйдет в январе

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что нападающий Криштиану Роналду покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как известно, Роналду порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, но так и не смог найти выступающий в Лиге Чемпионов клуб, который бы согласился на него потратиться.



В последних матчах Криштиану выходил в стартовом составе, а против "Астон Виллы" в минувший уикенд даже примерил капитанскую повязку, однако Sky Germany утверждает, что дни 37-летнего португальца на "Олд Траффорд" сочтены.



Более того, "Юнайтед" уже вовсю готовится к расставанию с Роналду и ищет другого нападающего в преддверии зимнего окна. Одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов является Эрик-Максим Шупо-Мотинг из "Баварии".