Эмери: "Я лучше готов к Премьер-Лиге"

Главный тренер "Астор Виллы" Унаи Эмери заявил, что на своем новом месте работы постарается избежать ошибок, допущенных в "Арсенале".

Эмери выиграл 43 и 78 матчей во главе "Арсенала", прежде чем быть уволенным в ноябре 2019 на фоне серии из семи поединков без побед.



Унаи уверяет, что проделал работу над ошибками и теперь лучше готов к Премьер-Лиге.



"Я лучше готов к новому вызову в Премьер-Лиге. У меня за плечами уже есть опыт года и четырех месяцев в этой лиге".



"Думаю, мой первый год в "Арсенале" получился славным. Он был нарушен некоторыми вещами, которые я определил и которых теперь постараюсь избежать. У меня всегда были амбиции насчет того, чтобы получить еще один шанс и вернуться лучше подготовленным".



"Думаю, благодаря "Вильярреалу" я вернулся в колею, и поэтому меня снова позвали в Англию. Это больше вызов, чем матч-реванш. Будучи большим профессионалом, я должен был откликнуться на этот вызов", — сообщил Эмери Marca.