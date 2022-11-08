Американцы продают "Ливерпуль" из-за провала Суперлиги

Решение владельцев "Ливерпуля" продать часть клуба связано с провалом проекта Европейской Суперлиги.

Напомним, накануне появилась информация, что американская компания Fenway Sports Group принялась активно искать покупателя на "Ливерпуля".



FSG отреагировала на это официальным заявлением о своей готовности продать долю в мерсисайдском клубе.



По информации Daily Mail, это решение Джона Генри и его партнеров по FSG во многом связано с провалом Суперлиги — "Ливерпуль", как и другие большие английские клубы, был вынужден выйти из проекта под давлением возмущенной общественности.



По всей видимости, американцы строили большие планы в отношении Суперлиги и видели в этом проекте возможность значительно увеличить доходы своего клуба, чего не произошло.



Тем временем, Financial Times сообщает, что к нынешним владельцам "Ливерпуля" обратился уже минимум один потенциальный покупатель. В данный момент "красные" оцениваются в 4 миллиарда фунтов, хотя в 2010 были куплены FSG за 300 млн. фунтов.