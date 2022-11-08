Американцы продают "Ливерпуль" из-за провала Суперлиги

Джон Генри Решение владельцев "Ливерпуля" продать часть клуба связано с провалом проекта Европейской Суперлиги.

Напомним, накануне появилась информация, что американская компания Fenway Sports Group принялась активно искать покупателя на "Ливерпуля".

FSG отреагировала на это официальным заявлением о своей готовности продать долю в мерсисайдском клубе.

По информации Daily Mail, это решение Джона Генри и его партнеров по FSG во многом связано с провалом Суперлиги — "Ливерпуль", как и другие большие английские клубы, был вынужден выйти из проекта под давлением возмущенной общественности.

По всей видимости, американцы строили большие планы в отношении Суперлиги и видели в этом проекте возможность значительно увеличить доходы своего клуба, чего не произошло.

Тем временем, Financial Times сообщает, что к нынешним владельцам "Ливерпуля" обратился уже минимум один потенциальный покупатель. В данный момент "красные" оцениваются в 4 миллиарда фунтов, хотя в 2010 были куплены FSG за 300 млн. фунтов.


Метки FSG, Генри, Европейская Суперлига, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 12:00

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  1. gerrard08 08.11.2022 13:06 # gerrard08
    Пиздюки, просто на трансферы не хотят давать деньги.

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  2. narcot 08.11.2022 12:29 # narcot
    ща их купит болела скама и вышвырнет в шип ВУХАХАХАХАХАХАХА

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  3. breadpeat 08.11.2022 12:17 # breadpeat
    Отговорки эти. Все все понимают. Это ж Ливерпуль.

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  4. tursa 08.11.2022 12:06 # tursa
    несмотря на все личные вливания компании (а не от доходов клуба), купить за 300 а продать за 4000 это жесть

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