Американцы продают "Ливерпуль" из-за провала Суперлиги
Решение владельцев "Ливерпуля" продать часть клуба связано с провалом проекта Европейской Суперлиги.
Напомним, накануне появилась информация, что американская компания Fenway Sports Group принялась активно искать покупателя на "Ливерпуля".
FSG отреагировала на это официальным заявлением о своей готовности продать долю в мерсисайдском клубе.
По информации Daily Mail, это решение Джона Генри и его партнеров по FSG во многом связано с провалом Суперлиги — "Ливерпуль", как и другие большие английские клубы, был вынужден выйти из проекта под давлением возмущенной общественности.
По всей видимости, американцы строили большие планы в отношении Суперлиги и видели в этом проекте возможность значительно увеличить доходы своего клуба, чего не произошло.
Тем временем, Financial Times сообщает, что к нынешним владельцам "Ливерпуля" обратился уже минимум один потенциальный покупатель. В данный момент "красные" оцениваются в 4 миллиарда фунтов, хотя в 2010 были куплены FSG за 300 млн. фунтов.
08.11.2022 12:00
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Пиздюки, просто на трансферы не хотят давать деньги.
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ща их купит болела скама и вышвырнет в шип ВУХАХАХАХАХАХАХА
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Отговорки эти. Все все понимают. Это ж Ливерпуль.
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несмотря на все личные вливания компании (а не от доходов клуба), купить за 300 а продать за 4000 это жесть
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