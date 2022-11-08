"Ньюкасл — самый заинтересованный в Азаре клуб

Эден Азар "Ньюкасл" является самым заинтересованным клубом в плеймейкере "Реала" Эдене Азаре.

Азар так толком и не заиграл в "Реале" после своего перехода из "Челси" за 100 с лишним миллионов фунтов три года назад. Главной причиной этому стали проблемы Эдена со здоровьем.

В этом сезоне Азар совершенно утратил доверие главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Ла Лиги.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на источник в Испании, уход Эдена из "Реала" выглядит практически неминуемым, и 31-летний бельгиец вполне может вернуться в Премьер-Лигу.

За ситуацией вокруг Азара наблюдает новый главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери, однако больше всего пригласить Эдена в январе хочет "Ньюкасл", который без проблем смог бы позволить себе трансфер экс-звезды "Челси".


Метки Азар, Ньюкасл, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 11:00

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  1. breadpeat 08.11.2022 11:09 # breadpeat
    не позволяй себе азара, а то неровен час рассмотришь дзюбу

    (ответить)

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