"Ньюкасл — самый заинтересованный в Азаре клуб

"Ньюкасл" является самым заинтересованным клубом в плеймейкере "Реала" Эдене Азаре.

Азар так толком и не заиграл в "Реале" после своего перехода из "Челси" за 100 с лишним миллионов фунтов три года назад. Главной причиной этому стали проблемы Эдена со здоровьем.



В этом сезоне Азар совершенно утратил доверие главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Ла Лиги.



Как сообщает Daily Star со ссылкой на источник в Испании, уход Эдена из "Реала" выглядит практически неминуемым, и 31-летний бельгиец вполне может вернуться в Премьер-Лигу.



За ситуацией вокруг Азара наблюдает новый главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери, однако больше всего пригласить Эдена в январе хочет "Ньюкасл", который без проблем смог бы позволить себе трансфер экс-звезды "Челси".