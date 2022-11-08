Фердинанд: "Салиба и Жезус — самые важные игроки "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал защитника Вильяма Салиба и нападающего Габриэля Жезуса в качестве двух важнейших игроков "Арсенала".

Салиба и Жезус только в этом сезоне влились в состав "Арсенала". Первый, наконец, получил свой шанс в первой команде после трех лет аренды, а второй был куплен у "Манчестер Сити".



По мнению Фердинанда, Вильям и Габриэль делают огромный вклад в игру "Арсенала", и у "канониров" просто нет равноценной замены этим двум футболистам.



"Самые важные игроки "Арсенала" — это Габриэль Жезус и Вильям Салиба. Если эти игроки не выходят на поле, уровень их игры резко снижается".



"Ты можешь протянуть пару матчей, используя Гранита Джаку на позиции Томаса Партея, но никто другой не обеспечит той же отдачи, как Жезус и Салиба", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.