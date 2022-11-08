Калвин Филлипс "очень надеется" поехать на ЧМ-2022
Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс заявил, что "очень надеется" принять участие на Чемпионате Мира в Катаре.
Из-за травмы плеча, потребовавшей операции в сентябре, 26-летний Филлипс сыграл только одну минуту за "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Несмотря на это, Калвин надеется получить место в заявке сборной Англии и верит, что его физические кондиции в порядке.
"Сейчас мое плечо в идеальном состоянии. Я прошел семинедельный курс реабилитации для скорейшего возвращения к Чемпионату Мира. Все складывается отлично".
"Конечно, я уже достаточно давно не играл, но я поддерживал свою физическую форму и хотел бы думать, что могу сыграть 90 минут".
"Поеду ли я в Катар? Пока что я не слишком уверен. Я очень надеюсь принять участие. Время покажет", — сообщил Филлипс BBC.
08.11.2022 09:00
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так он не играл вообще в этом году. какой ему ЧМ? скорее какого-нибудь Рэмзи из Виллы возьмут чем его..хотя зная ебалая тренера, все может быть...
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