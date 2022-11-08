Калвин Филлипс "очень надеется" поехать на ЧМ-2022

Калвин Филлипс Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс заявил, что "очень надеется" принять участие на Чемпионате Мира в Катаре.

Из-за травмы плеча, потребовавшей операции в сентябре, 26-летний Филлипс сыграл только одну минуту за "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Несмотря на это, Калвин надеется получить место в заявке сборной Англии и верит, что его физические кондиции в порядке.

"Сейчас мое плечо в идеальном состоянии. Я прошел семинедельный курс реабилитации для скорейшего возвращения к Чемпионату Мира. Все складывается отлично".

"Конечно, я уже достаточно давно не играл, но я поддерживал свою физическую форму и хотел бы думать, что могу сыграть 90 минут".

"Поеду ли я в Катар? Пока что я не слишком уверен. Я очень надеюсь принять участие. Время покажет", — сообщил Филлипс BBC.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, травмы, Филлипс, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 09:00

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  1. didier-11 08.11.2022 09:11 # didier-11
    так он не играл вообще в этом году. какой ему ЧМ? скорее какого-нибудь Рэмзи из Виллы возьмут чем его..хотя зная ебалая тренера, все может быть...

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