Калвин Филлипс "очень надеется" поехать на ЧМ-2022

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс заявил, что "очень надеется" принять участие на Чемпионате Мира в Катаре.

Из-за травмы плеча, потребовавшей операции в сентябре, 26-летний Филлипс сыграл только одну минуту за "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Несмотря на это, Калвин надеется получить место в заявке сборной Англии и верит, что его физические кондиции в порядке.



"Сейчас мое плечо в идеальном состоянии. Я прошел семинедельный курс реабилитации для скорейшего возвращения к Чемпионату Мира. Все складывается отлично".



"Конечно, я уже достаточно давно не играл, но я поддерживал свою физическую форму и хотел бы думать, что могу сыграть 90 минут".



"Поеду ли я в Катар? Пока что я не слишком уверен. Я очень надеюсь принять участие. Время покажет", — сообщил Филлипс BBC.