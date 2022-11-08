Ширер считает, что Триппьер заслуживает места в старте сборной Англии

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что защитник "сорок" Киран Триппьер должен получить место в стартовом составе сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

Прямо сейчас 32-летний Триппьер помогает "Ньюкаслу" удерживать третье место в Премьер-Лиге, забив один гол и отдав три результативные передачи в этом сезоне.



В преддверии ЧМ-2022 ведется много дискуссий о том, кто должен быть основным правым защитником английской сборной, однако для Ширера здесь все однозначно.



"Вопрос в том, где он будет играть за сборную Англии, а не в том, будет ли он играть вообще. Он может сыграть левого защитника, правого защитника, правого вингбека".



"Если вам нужен очень хороший защитник, то это он. Если вам нужен тот, кто будет создавать моменты, то это тоже он. А также он замечательный лидер".



"Со своим настроем и мастерством он является по-настоящему определяющим игроком для "Ньюкасла". Он великолепен. Он спокоен под давлением и совершенно не паникует. Он удивительно разносторонний игрок".



"И все это он демонстрирует на глазах главного тренера сборной Англии. При всех проблемах, что есть у сборной Англии, он должен выходить в стартовом составе", — сообщил Ширер BBC.