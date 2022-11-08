"Арсенал" близок к покупке Данило

"Арсенал" близок к приобретению полузащитника "Палмейраса" Данило в зимнее трансферное окно.

Не секрет, что "Арсенал" находится в поисках усиления с центра поля с минувшего лета, когда "канониры" сделали несколько предложений насчет Дугласа Луиса из "Астон Виллы".



С тех пор Луис заключил новый контракт с "Виллой", а "Арсенал" переключился на Данило. По информации Bola VIP, сейчас согласование сделки по 21-летнему бразильцу находится в завершающей стадии.



Завершив свою кампанию в Кубке Либертадорес, теперь "Палмейрас" готов отпустить Данило и уже присмотрел Уоласа из "Удинезе" на замену.



Данило способен сыграть как 6-го, так и 8-го номера, поэтому смог быть добавить конкуренции и Томасу Партею, и Граниту Джаке в "Арсенале".



Добавим, в течение сезона 2022 Данило провел 56 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.