"Арсенал" близок к покупке Данило
"Арсенал" близок к приобретению полузащитника "Палмейраса" Данило в зимнее трансферное окно.
Не секрет, что "Арсенал" находится в поисках усиления с центра поля с минувшего лета, когда "канониры" сделали несколько предложений насчет Дугласа Луиса из "Астон Виллы".
С тех пор Луис заключил новый контракт с "Виллой", а "Арсенал" переключился на Данило. По информации Bola VIP, сейчас согласование сделки по 21-летнему бразильцу находится в завершающей стадии.
Завершив свою кампанию в Кубке Либертадорес, теперь "Палмейрас" готов отпустить Данило и уже присмотрел Уоласа из "Удинезе" на замену.
Данило способен сыграть как 6-го, так и 8-го номера, поэтому смог быть добавить конкуренции и Томасу Партею, и Граниту Джаке в "Арсенале".
Добавим, в течение сезона 2022 Данило провел 56 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.
08.11.2022 07:00
Просмотров: 189
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Телеманка нужен и точка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий