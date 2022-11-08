Хави: "Юнайтед" — это худший жребий"
Главный тренер "Барселоны" Хави совершенно не обрадовался тому, что жребий свел его команду с "Манчестер Юнайтед" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы.
Заняв только третье место в своей группе Лиги Чемпионов, позади "Баварии" и "Интера", "Барселона" вылетела в Лигу Европы.
"Барселона" изначально знала, что попадет на одну из команд, финишировавших в группах вторыми, и доставшийся его подопечным "Юнайтед" Хави считает худшим из возможных вариантов.
"Нам снова достался самый сложный соперник, но мы находимся в предвкушении".
"У них команда с историей, они значительно выросли с момента прихода Тен Хага, у них отличные игроки. Это худший жребий, что мы только могли получить. Нам вновь не повезло", — цитирует Хави Yahoo Sport.
08.11.2022 00:05
Просмотров: 388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: