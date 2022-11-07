Петр Чех стал профессиональным хоккеистом
Бывший технический советник "Челси" Петр Чех нашел себе новую работу, вернувшись в большой спорт.
Повесив перчатки на гвоздь в "Арсенале" в 2019 году, Чех вернулся в свой бывший клуб "Челси", чтобы стать техническим советником.
Со временем Петр стал играть все более важную роль в кулуарах "Стэмфорд Бридж", превратившись в правую руку директора Марины Грановской.
Однако новый владелец "Челси" Тодд Бели не смог поладить ни с Грановской, ни с Чехом, избавившись от обоих минувшим летом.
Помимо футбола, еще одной страстью Чеха был хоккей, и сейчас стало известно, что Петр заключил однолетний контракт с "Челмсфорд Чифтейнс" из второго британского дивизиона.
Добавим, за "Чифтейтс" 40-летний Чех выступает на позиции голкипера.
07.11.2022 23:00
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