Петр Чех стал профессиональным хоккеистом

Бывший технический советник "Челси" Петр Чех нашел себе новую работу, вернувшись в большой спорт.

Повесив перчатки на гвоздь в "Арсенале" в 2019 году, Чех вернулся в свой бывший клуб "Челси", чтобы стать техническим советником.



Со временем Петр стал играть все более важную роль в кулуарах "Стэмфорд Бридж", превратившись в правую руку директора Марины Грановской.



Однако новый владелец "Челси" Тодд Бели не смог поладить ни с Грановской, ни с Чехом, избавившись от обоих минувшим летом.



Помимо футбола, еще одной страстью Чеха был хоккей, и сейчас стало известно, что Петр заключил однолетний контракт с "Челмсфорд Чифтейнс" из второго британского дивизиона.



Добавим, за "Чифтейтс" 40-летний Чех выступает на позиции голкипера.