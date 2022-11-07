Клопп прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Проведенная УЕФА в понедельник жеребьевка определила в соперники "Ливерпулю" по первому раунду плей-офф Лиги Чемпионов "Реал", с которым "красные" встречались в финале прошлого сезона.



Клопп ожидает, что это будут особенные матчи, однако до тех пройдет еще немало времени.



"Прежде всего хочу сказать насчет этого жребия, что это настоящая Лига Чемпионов. Это противостояние говорит само за себя, и все мы должны испытывать восторг по этому поводу".



"Знаю, за последнее время мы провели пару финалов с "Реалом", но между нашими двумя клубами не так часто были двухматчевые противостояния, поэтому теперь мы сможем вкусить это".



"По выступлениям в Европе "Реалу" нет равных. Мы знаем это. Но мы также знаем, что и мы не так плохо делали это. Кроме того, мы знаем, что на нашей стороне "Энфилд", и каждый знает, что это значит".



"Это действительно хороший жребий. Действительно интересный жребий. До матчей еще несколько месяцев, но не нужно огромного воображения, чтобы представить, какой будет атмосфера в обоих матчах".



"До них будет сыграно еще много футбола, поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы двигаться матч за матчем, но да, этот жребий дает нам нечто особенное, что мы можем предвкушать", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".