Клопп прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Чемпионов

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Проведенная УЕФА в понедельник жеребьевка определила в соперники "Ливерпулю" по первому раунду плей-офф Лиги Чемпионов "Реал", с которым "красные" встречались в финале прошлого сезона.

Клопп ожидает, что это будут особенные матчи, однако до тех пройдет еще немало времени.

"Прежде всего хочу сказать насчет этого жребия, что это настоящая Лига Чемпионов. Это противостояние говорит само за себя, и все мы должны испытывать восторг по этому поводу".

"Знаю, за последнее время мы провели пару финалов с "Реалом", но между нашими двумя клубами не так часто были двухматчевые противостояния, поэтому теперь мы сможем вкусить это".

"По выступлениям в Европе "Реалу" нет равных. Мы знаем это. Но мы также знаем, что и мы не так плохо делали это. Кроме того, мы знаем, что на нашей стороне "Энфилд", и каждый знает, что это значит".

"Это действительно хороший жребий. Действительно интересный жребий. До матчей еще несколько месяцев, но не нужно огромного воображения, чтобы представить, какой будет атмосфера в обоих матчах".

"До них будет сыграно еще много футбола, поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы двигаться матч за матчем, но да, этот жребий дает нам нечто особенное, что мы можем предвкушать", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1345

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. soloviev 07.11.2022 23:32 # soloviev
    Вот и отличие
    Пока Хави ноет, что ему достался сильный соперник, настоящий победитель только рад грохнуть не Викторию Плезень, а Реал

    (ответить)

  2. yxaxaxaxaxa 07.11.2022 23:14 # yxaxaxaxaxa
    Конечно Энфилд поможет, это же не полупустой Этихад

    (ответить)

  3. bedtime 07.11.2022 22:35 # bedtime
    Энфилд твой только перед матчем песенку поёт, потом сидят как в библиотеке.

    (ответить)

  4. true-manc 07.11.2022 22:03 # true-manc
    ссытся чмоха

    (ответить)

  5. manutd-20champ 07.11.2022 22:02 # manutd-20champ
    вся надежда на энфилд, ясно понятно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: