Игрок Премьер-Лиги получил травму паха, занимаясь сексом

Звездный игрок из Премьер-Лиги получил травму паховых мышц во время "жесткого и шумного секса" со своим партнером.

Данную историю поведал известный хирург Аали Шин из Южного Лондона. К нему на прием был направлен футболист, чье имя не раскрывается.



Данный футболист не захотел рассказывать своему тренеру, при каких обстоятельствах получил травму, однако Шину, соблюдая конфиденциальность, удалось вернуть игрока в строй всего за четыре недели.



"Травмы паха всегда случаются из-за скручиваний и поворотов, но иногда они случаются при необычных обстоятельствах".



"Один из ведущих игроков Премьер-Лиги был направлен ко мне своим клубным доктором".



"Ему было очень больно в области паха, и он сказал мне, что занимался жестким и шумным сексом со своим партнером".



"Он в подробностях описал, что произошло, и даже показал мне позу, в которой случилась травма. Это было необычно, но полезно".



"Я прооперировал его, и он полностью выздоровел за четыре недели. Две недели спустя он забил в важном матче. Он был очень благодарен", — цитирует Шина The Sun.