Игрок Премьер-Лиги получил травму паха, занимаясь сексом
Звездный игрок из Премьер-Лиги получил травму паховых мышц во время "жесткого и шумного секса" со своим партнером.
Данную историю поведал известный хирург Аали Шин из Южного Лондона. К нему на прием был направлен футболист, чье имя не раскрывается.
Данный футболист не захотел рассказывать своему тренеру, при каких обстоятельствах получил травму, однако Шину, соблюдая конфиденциальность, удалось вернуть игрока в строй всего за четыре недели.
"Травмы паха всегда случаются из-за скручиваний и поворотов, но иногда они случаются при необычных обстоятельствах".
"Один из ведущих игроков Премьер-Лиги был направлен ко мне своим клубным доктором".
"Ему было очень больно в области паха, и он сказал мне, что занимался жестким и шумным сексом со своим партнером".
"Он в подробностях описал, что произошло, и даже показал мне позу, в которой случилась травма. Это было необычно, но полезно".
"Я прооперировал его, и он полностью выздоровел за четыре недели. Две недели спустя он забил в важном матче. Он был очень благодарен", — цитирует Шина The Sun.
07.11.2022 21:00
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Последние комментарии:
конченная скузня)))
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Всё указывает, что это Матип. Во-первых, он нигер, они любят орать всем о своих извращениях. 12.08.22 получил травму паха, выбыл на месяц и 13.09 забил гол Аяксу в лиге чемпионов, благодаря чему победили 2:1. И в-последних, уж больно Хендерсон поддерживает педиков. Недавно он говорил, что они не достаточно их поддерживают. Думаю, что Матип пёр Хендерсона 11.08.2022
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Ну это точно гейгунер, тут без вариантов)))
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щелще88 так ебали что аж хуй сломали
оооооооооруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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