Невилл: "У МЮ слабейшая тройка нападения в топ-6"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Манчестер Юнайтед" слабейшая линия нападения среди ведущих команд Премьер-Лиги.

В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 18 голов, и Невилл связывает это с недостаточным мастерством исполнителей. По мнению Гари, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выжимает максимум из своих нападающих, просто эти нападающие уступают в сравнении с другими большими командами.



"Я не совсем разделяю идею о том, что "Манчестер Юнайтед" вернулся. Они не вернулись".



"Они ничуть не близки к "Манчестер Сити". За ними стало приятнее наблюдать, они стали чуть больше сражаться. Эриксен добавил мастерства в полузащите. Мартинес добавил цепкости обороне, хотя у него нет постоянного партнера, и это проблема".



"Как я уже говорил на прошлой неделе, у "Манчестер Юнайтед" слабейшая тройка нападения из команд топ-6. Возьмем Кулусевски, Харри Кейна и Сона — "Манчестер Юнайтед" с радостью бы обменял свою тройку на эту".



"А тройка "Арсенала": Жезус, Мартинелли и Сака? Они бы определенно взяли их вместо своей тройки".



"У "Ливерпуля" есть Нуньес, Диас, Жота, Салах и Фирмино — они бы определенно предпочли их тому, что у них есть сейчас. Они бы предпочли даже нападение "Челси".



"Игроки нападения "Юнайтед" не так хороши, как следует, хотя Эрик Тен Хаг получает максимальную отдачу от них. Я не знаю, на что они потратили деньги за последние четыре-пять лет. Мы видим признаки прогресса, но они не вернулись", — сообщил Невилл в своем подкасте.