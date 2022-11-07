"Тоттенхэм" обдумывает покупку Гордона в январе

"Тоттенхэм" обдумывает приобретение нападающего "Эвертона" Энтони Гордона в январе.

"Тоттенхэм" интересовался Гордоном еще минувшим летом, но интересом и ограничился — в отличие от "Челси", который сделал два предложения о покупке Энтони.



Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард является большим поклонником таланта 21-летнего Гордона, который забил три гола за "ирисок" в этом сезоне.



Как утверждает The Sun, теперь "Тоттенхэм" готов проверить, как сильно Лэмпард хочет удержать Гордона. Для этого "шпорам" могут потребоваться 60 миллионов фунтов.



Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал ясно понять, что подпишет новый контракт, если получит поддержку на трансферном рынке, и покупка Гордона в январе могла бы стать важным фактором.