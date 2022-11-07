"Саутгемптон" ведет переговоры с Джонсом

"Саутгемптон" вступил в переговоры с главным тренером "Лутона" Натаном Джонсом.

Ранее в понедельник "Саутгемптон" подтвердил увольнение Ральфа Хазенхюттля, который тренировал "святых" с декабря 2018.



Как сообщает Sky Sports, "святые" уже получили разрешение от клуба Чемпионшипа "Лутон" начать переговоры с 49-летним валлийцем Джонсом.



Натан возглавляет "Лутон" с 2020 года и в прошлом сезоне, несмотря на скромный бюджет, занял шестое место в Чемпионшипе, будучи признанным лучшим тренером второго английского дивизиона.



Если все пройдет гладко, Джонс сможет дебютировать в "Саутгемптоне" уже в ближайший уикенд, когда "святые" отправятся к "Ливерпулю".