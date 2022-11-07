"Ливерпуль" выставлен на продажу — пока частично
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group подтвердила свою готовность продать долю в мерсисайдском клубе.
Ранее днем издание The Athletic опубликовало материал с громким заголовком о том, что FSG выставила "Ливерпуль" на продажу.
Американская компания, которой "красные" принадлежат с 2010 года, отреагировала на это официальным заявлением, пояснив, что речь идет лишь о продаже доли в клубе.
О какого рода доле может идти речь, и останется ли FSG контролирующим акционером, не сообщается, однако возглавляемая Джоном Генри компания уточняет, что открыта к продаже "на правильных условиях" и "в лучших интересах "Ливерпуля" как клуба".
Более того, FSG уже подготовила презентацию для потенциальных инвесторов и наняла банки Goldman Sachs и Morgan Stanley для согласования и оформления сделки.
07.11.2022 17:00
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Последние комментарии:
Пошла по рукам портовая помойка
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Абрамович заберёт, а нет это в другой вселенной
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Думаю, что клубу нужен богатый совладелец, который будет готов инвестировать больше, чем клуб зарабатывает.
Тут скорее речь идёт о хобби или любви к клубу с давних пор.
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жалко
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Фэир плей не существует - так что пускай купит какой то мешок.ПРоще играть когда у тебя 2 скамейки...чем побитая Хонда и пристарелый Милнер лучший правый защ в матче.
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> разваливающийся стадион
> бедный портовый город
> состав стариков и инвалидов
> тренер неудачник
> позорная кровавая история
> умственно отсталые фанаты
кому это нужно?
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Америкосы поняли что надо вливать в более перспективные проекты. Этот полуногий не тянет..
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китайцы или арабы купят
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по кускам решили портовню разделить орууууууууу
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