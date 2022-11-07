"Ливерпуль" выставлен на продажу — пока частично

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group подтвердила свою готовность продать долю в мерсисайдском клубе.

Ранее днем издание The Athletic опубликовало материал с громким заголовком о том, что FSG выставила "Ливерпуль" на продажу.



Американская компания, которой "красные" принадлежат с 2010 года, отреагировала на это официальным заявлением, пояснив, что речь идет лишь о продаже доли в клубе.



О какого рода доле может идти речь, и останется ли FSG контролирующим акционером, не сообщается, однако возглавляемая Джоном Генри компания уточняет, что открыта к продаже "на правильных условиях" и "в лучших интересах "Ливерпуля" как клуба".



Более того, FSG уже подготовила презентацию для потенциальных инвесторов и наняла банки Goldman Sachs и Morgan Stanley для согласования и оформления сделки.