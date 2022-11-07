"Ливерпуль" выставлен на продажу — пока частично

Джон Генри Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group подтвердила свою готовность продать долю в мерсисайдском клубе.

Ранее днем издание The Athletic опубликовало материал с громким заголовком о том, что FSG выставила "Ливерпуль" на продажу.

Американская компания, которой "красные" принадлежат с 2010 года, отреагировала на это официальным заявлением, пояснив, что речь идет лишь о продаже доли в клубе.

О какого рода доле может идти речь, и останется ли FSG контролирующим акционером, не сообщается, однако возглавляемая Джоном Генри компания уточняет, что открыта к продаже "на правильных условиях" и "в лучших интересах "Ливерпуля" как клуба".

Более того, FSG уже подготовила презентацию для потенциальных инвесторов и наняла банки Goldman Sachs и Morgan Stanley для согласования и оформления сделки.


Метки FSG, Генри, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 07.11.2022 17:53 # gucman
    Пошла по рукам портовая помойка

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  2. turist 07.11.2022 17:39 # turist
    Абрамович заберёт, а нет это в другой вселенной

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  3. liverpool888 07.11.2022 17:18 # liverpool888
    Думаю, что клубу нужен богатый совладелец, который будет готов инвестировать больше, чем клуб зарабатывает.
    Тут скорее речь идёт о хобби или любви к клубу с давних пор.

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  4. easports 07.11.2022 17:16 # easports
    жалко

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  5. skychnie-oboi 07.11.2022 17:08 # skychnie-oboi
    Фэир плей не существует - так что пускай купит какой то мешок.ПРоще играть когда у тебя 2 скамейки...чем побитая Хонда и пристарелый Милнер лучший правый защ в матче.

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  6. true-manc 07.11.2022 17:07 # true-manc
    > разваливающийся стадион
    > бедный портовый город
    > состав стариков и инвалидов
    > тренер неудачник
    > позорная кровавая история
    > умственно отсталые фанаты

    кому это нужно?

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  7. breadpeat 07.11.2022 17:06 # breadpeat
    Америкосы поняли что надо вливать в более перспективные проекты. Этот полуногий не тянет..

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  8. gameboy 07.11.2022 17:05 # gameboy
    китайцы или арабы купят

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  9. narcot 07.11.2022 17:04 # narcot
    по кускам решили портовню разделить орууууууууу

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