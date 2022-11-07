Зинченко хочет "прикончить и уничтожить" стереотип насчет ограниченности "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко хочет "прикончить и уничтожить" стереотип о том, что потолок для его команды — это борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

После победы 0:1 над "Челси" накануне "Арсенал" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, а главный тренер "канониров" Микель Артета публично озвучил свои амбиции насчет завоевания титула.



Многим людям непривычно видеть "Арсенал", ведущим борьбу за чемпионство, однако Зинченко и его партнеры по команде верят в себя.



"Я чувствую, что этот коллектив является особенным. Начиная с нашего персонала, всех людей на тренировочной базе, наших фанатов. Все мы верим в себя, в каждом матче. Фанаты поддерживают нас удивительным образом".



"Когда ты прежде слышал про "Арсенал", то сразу же думал про борьбу за попадание в топ-4. Я по-настоящему хочу прикончить и уничтожить этот стереотип. Нам нужно замахнуться на большее, и я думаю, эта команда, этот коллектив, эти фанаты заслуживают большего. Это то, что нам нужно. Нам нужно упорно работать, а в конце сезона станет видно".



"Вы спрашиваете меня, можем ли мы соперничать с "Манчестер Сити" и все такое. Конечно, у них удивительная команда, но никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Нам нужно двигаться шаг за шагом в каждом матче", — цитирует Зинченко Daily Mirror.