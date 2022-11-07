Зинченко хочет "прикончить и уничтожить" стереотип насчет ограниченности "Арсенала"

Александр Зинченко Защитник "Арсенала" Александр Зинченко хочет "прикончить и уничтожить" стереотип о том, что потолок для его команды — это борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

После победы 0:1 над "Челси" накануне "Арсенал" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, а главный тренер "канониров" Микель Артета публично озвучил свои амбиции насчет завоевания титула.

Многим людям непривычно видеть "Арсенал", ведущим борьбу за чемпионство, однако Зинченко и его партнеры по команде верят в себя.

"Я чувствую, что этот коллектив является особенным. Начиная с нашего персонала, всех людей на тренировочной базе, наших фанатов. Все мы верим в себя, в каждом матче. Фанаты поддерживают нас удивительным образом".

"Когда ты прежде слышал про "Арсенал", то сразу же думал про борьбу за попадание в топ-4. Я по-настоящему хочу прикончить и уничтожить этот стереотип. Нам нужно замахнуться на большее, и я думаю, эта команда, этот коллектив, эти фанаты заслуживают большего. Это то, что нам нужно. Нам нужно упорно работать, а в конце сезона станет видно".

"Вы спрашиваете меня, можем ли мы соперничать с "Манчестер Сити" и все такое. Конечно, у них удивительная команда, но никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Нам нужно двигаться шаг за шагом в каждом матче", — цитирует Зинченко Daily Mirror.


Метки Арсенал, Зинченко, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 808

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 07.11.2022 17:00 # ivan-tns
    Форму поднабрать и будет "убивать" стереотипы, петухов и щельсе99

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  2. gameboy 07.11.2022 16:55 # gameboy
    нашли кого спрашивать, после матча с челси упадет парнишка в глубочайший запас.

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  3. superperez101 07.11.2022 16:53 # superperez101
    не по сеньке шапка
    днарь редкостный

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  4. true-manc 07.11.2022 16:43 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. breadpeat 07.11.2022 16:03 # breadpeat
    Блин парни, ну сами же провоцируете... "прикончить" стереотип он собрался

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  6. abse 07.11.2022 16:03 # abse
    С такой игрой как вчера тебя бы лучше прикончить и уничтожить.
    Напривозил знатно, слава Богу, игроки челнси не воспользовались

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