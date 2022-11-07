МЮ сыграет с "Барселоной" в Лиге Европы

Лига Европы "Манчестер Юнайтед" обрел соперника по стыковому раунду плей-офф Лиги Европы.

Заняв только второе место в своей группе, в отличие от финишировавшего во главе своего квартета "Арсенала", теперь "Юнайтед" вынужден дополнительно сыграть два стыковых матча во втором по значимости клубном турнире Европы.

Соперником "красных дьяволов" должна была стать одна из восьми команд, прибывших из Лиги Чемпионов, и это оказалась переживающая не лучшие времена "Барселона".

Первые матчи этого раунда будут сыграны 16 февраля, ответные — через неделю.

Жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Европы

"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Ювентус" (Италия) — "Нант" (Франция)

"Спортинг" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания)

"Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция)

"Аякс" (Голландия) — "Унион" (Германия)

"Байер" (Германия) — "Монако" (Франция)

"Севилья" (Испания) — ПСВ (Голландия)

"Ред Булл" (Германия) — "Рома" (Италия)


Метки Барселона, жеребьевка, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 15:30

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Последние комментарии:




  1. gary47 07.11.2022 16:15 # gary47
    Вот это скам попал)))

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  2. yaxaaabalya 07.11.2022 16:10 # yaxaaabalya
    Охуенно!Как и хотел!

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  3. alexomck 07.11.2022 15:58 # alexomck
    давай, до свидания

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  4. breadpeat 07.11.2022 15:57 # breadpeat
    Криштиану капитаном, он так хотел в стыки Лиги Европы.

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  5. empry 07.11.2022 15:34 # empry
    В этом году конечно яркая сетка команд в плей-офф. Рановато встретились с "Барсой" правда.

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