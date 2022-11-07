МЮ сыграет с "Барселоной" в Лиге Европы

"Манчестер Юнайтед" обрел соперника по стыковому раунду плей-офф Лиги Европы.

Заняв только второе место в своей группе, в отличие от финишировавшего во главе своего квартета "Арсенала", теперь "Юнайтед" вынужден дополнительно сыграть два стыковых матча во втором по значимости клубном турнире Европы.



Соперником "красных дьяволов" должна была стать одна из восьми команд, прибывших из Лиги Чемпионов, и это оказалась переживающая не лучшие времена "Барселона".



Первые матчи этого раунда будут сыграны 16 февраля, ответные — через неделю.



Жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Европы



"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)



"Ювентус" (Италия) — "Нант" (Франция)



"Спортинг" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания)



"Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция)



"Аякс" (Голландия) — "Унион" (Германия)



"Байер" (Германия) — "Монако" (Франция)



"Севилья" (Испания) — ПСВ (Голландия)



"Ред Булл" (Германия) — "Рома" (Италия)