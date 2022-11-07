"Саутгемптон" подтвердил увольнение Хазенхюттля

"Саутгемптон" официально подтвердил увольнение своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля.

Только накануне "Саутгемптон" был разгромлен на своем поле "Ньюкаслом" со счетом 1:4, опустившись в зону вылета.



Сразу после этого матча появилась информация, что клуб с "Сент-Мэри" решил уволить Хазенхюттля, и сейчас этому поступило подтверждение.



Примечательно, что Ральф оставляет "святых" на 18-м месте — ровно том же месте, на котором принимал из рук Марка Хьюза в декабре 2018.



Под руководством 55-летнего австрийца "Саутгемптон" финишировал 16-м, 11-м и дважды 15-м в Премьер-Лиге, а в 2021 достиг полуфинала Кубка Англии.