Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Жеребьевка Лиги Чемпионов Четыре представляющих Премьер-Лигу клуба обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не сумев забить еще один гол "Наполи", "Ливерпуль" занял второе место в своей группе, и опасения насчет более сурового жребия подтвердились — соперником "красных" по первому раунду плей-офф стал "Реал".

Примечательно, что "Ливерпуль" и "Реал" встречались в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Тогда команда Юргена Клоппа уступила в Париже со счетом 0:1.

В то же время "Манчестер Сити" сразится с "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм" — с "Миланом", "Челси" — с дортмундской "Боруссией".

Добавим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14-15 февраля и 21-22 февраля, а ответные — 7-8 марта и 14-15 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португаличя)

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)

"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия) — "Наполи" (Италия)

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) — "Порту" (Португалия)

ПСЖ (Франция) — "Бавария" (Германия)


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 764

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 07.11.2022 15:14 # gucman
    Ахахах семьxyeввротберуль снова к своему папочке попал) сучки так и любят, чтоб реал их наказывал)

    (ответить)

  2. gucman 07.11.2022 15:10 # gucman
    Нольсити, Бенфика, Реал, Милан, Наполи, Челси, Порту, ПСЖ

    (ответить)

  3. ganinilyha 07.11.2022 15:09 # ganinilyha
    1/4 финалы из сплошь топовых команд

    (ответить)

  4. ganinilyha 07.11.2022 15:09 # ganinilyha
    - О, мы так ждём Суперлигу.
    Так же Реал-Ливерпуль и ПСЖ-Бавария каждый сезон:
    - Заебало

    (ответить)

  5. breadpeat 07.11.2022 15:09 # breadpeat
    ПСЖ госпаде.. сколько можно мучить команду.
    щелсей аут. ливер аут.
    Сити один матчик вырвет.
    пока такие новости

    (ответить)

  6. great-alexander 07.11.2022 15:07 # great-alexander
    Россия, Путин, Ливерпуль!
    Только победы!

    (ответить)

  7. moneycity 07.11.2022 15:04 # moneycity
    Почему пидорашки говорили и писали про "Киев за три дня", а в итоге уже 8 месяцев несут колоссальные потери в Украине и проводят дополнительную мобилизацию, которая до сих пор не прекратилась?

    (ответить)

  8. narcot 07.11.2022 15:03 # narcot
    Сито, Бенфика, Тоттенщит, Наполи, Боруссия, Порту, ПСЖ. норм

    (ответить)

  9. kellborn 07.11.2022 15:03 # kellborn
    Самая важная информация понедельника

    Победитель Лиги чемпионов сезона 2022/2023:

    Манчестер Сити — 2,9
    Бавария — 7,5
    Ливерпуль — 9,5
    ПСЖ — 11,00
    Реал Мадрид — 13,00
    Наполи — 14,00
    Челси — 17,00
    Тоттенхэм — 18,00
    Бенфика — 20,00
    Милан — 45,00
    Интер — 45,00
    Боруссия — 55,00
    Порту — 90,00
    Лейпциг — 100,00
    Айнтрахт — 150,00
    Брюгге — 200,00

    (ответить)

  10. narcot 07.11.2022 15:02 # narcot
    «Мы не берем на себя ответственность делать такие заявления». Пресс-служба воронежского губернатора не стала опровергать гибель мобилизованных под Сватово (и «разоблачение фейка» из местного СМИ тоже удалили)


    Ранее 5 ноября издание «Верстка» рассказала о гибели более 500 мобилизованных под Макеевкой в Украине. Выжившие, по информации издания, добрались до Сватово и попытались связаться по телефону с родственниками в Воронежской области. Один из таких разговоров произошел в присутствии губернатора Воронежской области Александра Гусева.

    (ответить)

  11. danny949494 07.11.2022 15:00 # danny949494
    Посмотрят на своего будущего игрока в лице Беллингема.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: