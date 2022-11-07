Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Четыре представляющих Премьер-Лигу клуба обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Не сумев забить еще один гол "Наполи", "Ливерпуль" занял второе место в своей группе, и опасения насчет более сурового жребия подтвердились — соперником "красных" по первому раунду плей-офф стал "Реал".
Примечательно, что "Ливерпуль" и "Реал" встречались в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Тогда команда Юргена Клоппа уступила в Париже со счетом 0:1.
В то же время "Манчестер Сити" сразится с "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм" — с "Миланом", "Челси" — с дортмундской "Боруссией".
Добавим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14-15 февраля и 21-22 февраля, а ответные — 7-8 марта и 14-15 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португаличя)
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)
"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)
"Айнтрахт" (Германия) — "Наполи" (Италия)
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия)
"Интер" (Италия) — "Порту" (Португалия)
ПСЖ (Франция) — "Бавария" (Германия)
07.11.2022 15:00
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Последние комментарии:
Ахахах семьxyeввротберуль снова к своему папочке попал) сучки так и любят, чтоб реал их наказывал)
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Нольсити, Бенфика, Реал, Милан, Наполи, Челси, Порту, ПСЖ
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1/4 финалы из сплошь топовых команд
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- О, мы так ждём Суперлигу.
Так же Реал-Ливерпуль и ПСЖ-Бавария каждый сезон:
- Заебало
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ПСЖ госпаде.. сколько можно мучить команду.
щелсей аут. ливер аут.
Сити один матчик вырвет.
пока такие новости
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Россия, Путин, Ливерпуль!
Только победы!
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Почему пидорашки говорили и писали про "Киев за три дня", а в итоге уже 8 месяцев несут колоссальные потери в Украине и проводят дополнительную мобилизацию, которая до сих пор не прекратилась?
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Сито, Бенфика, Тоттенщит, Наполи, Боруссия, Порту, ПСЖ. норм
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Самая важная информация понедельника
Победитель Лиги чемпионов сезона 2022/2023:
Манчестер Сити — 2,9
Бавария — 7,5
Ливерпуль — 9,5
ПСЖ — 11,00
Реал Мадрид — 13,00
Наполи — 14,00
Челси — 17,00
Тоттенхэм — 18,00
Бенфика — 20,00
Милан — 45,00
Интер — 45,00
Боруссия — 55,00
Порту — 90,00
Лейпциг — 100,00
Айнтрахт — 150,00
Брюгге — 200,00
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