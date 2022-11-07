Четыре представляющих Премьер-Лигу клуба обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не сумев забить еще один гол "Наполи", "Ливерпуль" занял второе место в своей группе, и опасения насчет более сурового жребия подтвердились — соперником "красных" по первому раунду плей-офф стал "Реал".



Примечательно, что "Ливерпуль" и "Реал" встречались в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Тогда команда Юргена Клоппа уступила в Париже со счетом 0:1.



В то же время "Манчестер Сити" сразится с "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм" — с "Миланом", "Челси" — с дортмундской "Боруссией".



Добавим, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 14-15 февраля и 21-22 февраля, а ответные — 7-8 марта и 14-15 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)



"Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португаличя)



"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)



"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)



"Айнтрахт" (Германия) — "Наполи" (Италия)



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия)



"Интер" (Италия) — "Порту" (Португалия)



ПСЖ (Франция) — "Бавария" (Германия)