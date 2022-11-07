Бэйли пожаловался на то, что рефери не наказал Мартинеса
Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли пожаловался на рефери Энтони Тэйлора после победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на одержанную накануне победу, у Бэйли остался некоторый осадок на душе, и касается это судейства.
Леон возмущен тем, что Тэйлор и система VAR никак не наказали защитника "Юнайтед" Лисандро Мартинеса за откровенно грубую игру во втором тайме.
"Рефери сегодня очень расстроил. Получив два удара по ребру, на секунду я потерял способность дышать".
"Подошедший лайнсмен сказал, что я не должен жаловаться, потому что я делал то же самое, что и Мартинес".
"Порой я не понимаю, зачем нам VAR. Это не укладывается у меня в голове", — написал Бэйли в социальных сетях.
07.11.2022 14:00
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это 100% КК. Тейлор давно стал дном. Как и Оливер. В АПЛ самые лучшие судьи - Поусон и Атвелл.
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