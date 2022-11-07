Бэйли пожаловался на то, что рефери не наказал Мартинеса

Леон Бэйли Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли пожаловался на рефери Энтони Тэйлора после победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на одержанную накануне победу, у Бэйли остался некоторый осадок на душе, и касается это судейства.

Леон возмущен тем, что Тэйлор и система VAR никак не наказали защитника "Юнайтед" Лисандро Мартинеса за откровенно грубую игру во втором тайме.

"Рефери сегодня очень расстроил. Получив два удара по ребру, на секунду я потерял способность дышать".

"Подошедший лайнсмен сказал, что я не должен жаловаться, потому что я делал то же самое, что и Мартинес".

"Порой я не понимаю, зачем нам VAR. Это не укладывается у меня в голове", — написал Бэйли в социальных сетях.


Метки VAR, Астон Вилла, Бэйли, Манчестер Юнайтед, Мартинес, рефери, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 14:00

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  1. vals1702 07.11.2022 14:33 # vals1702
    это 100% КК. Тейлор давно стал дном. Как и Оливер. В АПЛ самые лучшие судьи - Поусон и Атвелл.

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