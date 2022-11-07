Бэйли пожаловался на то, что рефери не наказал Мартинеса

Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли пожаловался на рефери Энтони Тэйлора после победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на одержанную накануне победу, у Бэйли остался некоторый осадок на душе, и касается это судейства.



Леон возмущен тем, что Тэйлор и система VAR никак не наказали защитника "Юнайтед" Лисандро Мартинеса за откровенно грубую игру во втором тайме.



"Рефери сегодня очень расстроил. Получив два удара по ребру, на секунду я потерял способность дышать".



"Подошедший лайнсмен сказал, что я не должен жаловаться, потому что я делал то же самое, что и Мартинес".



"Порой я не понимаю, зачем нам VAR. Это не укладывается у меня в голове", — написал Бэйли в социальных сетях.