"Сити" отчитался о своем "самом успешном финансовом годе"

"Манчестер Сити" отчитался о "самом успешном финансовом годе" в истории своего клуба, отобразив рекордные доходы и рекордную прибыль за прошлый сезон.

В период с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 "Сити" заработал 613 миллионов фунтов, а чистая прибыль "горожан" составила 41.7 млн. фунтов.



Рост обоих показателей прежде всего связан со снятием коронавирусных ограничений и возвращением болельщиков на трибуны.



Кроме того, клуб с "Этихад" плодотворно поработал на трансферном рынке, сделав 67.7 млн. фунтов "чистыми" на торговле игроками, а также нарастил до 309.5 млн. фунтов поступления от 46 спонсоров.



"Наша мотивация оставить пандемию позади помогла нашим талантливым людям отобразить самый успешный финансовый год в истории клуба", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль Мубарак.



Добавим, финансовым успехам "горожан" в прошлом сезоне сопутствовали спортивные — команда Хосепа Гвардиола завоевала свой четвертый титул Премьер-Лиги за пять последних лет.