"Сити" отчитался о своем "самом успешном финансовом годе"
"Манчестер Сити" отчитался о "самом успешном финансовом годе" в истории своего клуба, отобразив рекордные доходы и рекордную прибыль за прошлый сезон.
В период с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 "Сити" заработал 613 миллионов фунтов, а чистая прибыль "горожан" составила 41.7 млн. фунтов.
Рост обоих показателей прежде всего связан со снятием коронавирусных ограничений и возвращением болельщиков на трибуны.
Кроме того, клуб с "Этихад" плодотворно поработал на трансферном рынке, сделав 67.7 млн. фунтов "чистыми" на торговле игроками, а также нарастил до 309.5 млн. фунтов поступления от 46 спонсоров.
"Наша мотивация оставить пандемию позади помогла нашим талантливым людям отобразить самый успешный финансовый год в истории клуба", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль Мубарак.
Добавим, финансовым успехам "горожан" в прошлом сезоне сопутствовали спортивные — команда Хосепа Гвардиола завоевала свой четвертый титул Премьер-Лиги за пять последних лет.
07.11.2022 13:00
Просмотров: 377
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Молодцы!
(ответить)
похуй на этих нн выскочек
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий