Тен Хаг объяснил, почему доверил капитанскую повязку Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что нападающий Криштиану Роналду был только его четвертым выбором на роль капитана в матче против "Астон Виллы".

Именно Роналду вывел "Юнайтед" с капитанской повязкой на воскресный матч Премьер-Лиги на "Вилл Парк", не сумев предотвратить поражение "красных дьяволов" со счетом 3:1.



В отсутствие дисквалифицированного Бруну Фернандеша у Тен Хага было несколько вариантов, кому доверить повязку, и после матча Эрик объяснил свой выбор.



"Харри Магуайр был на скамейке запасных, он наш капитан клуба. Далее есть Давид Де Хеа, который является лидером, но он голкипер, и он далеко от полевых игроков".



"Далее Каземиро — лидер, но он не говорит по-английски идеально. Следующий лидер — Криштиану", — цитирует Тен Хага Daily Mail.