Тен Хаг объяснил, почему доверил капитанскую повязку Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что нападающий Криштиану Роналду был только его четвертым выбором на роль капитана в матче против "Астон Виллы".
Именно Роналду вывел "Юнайтед" с капитанской повязкой на воскресный матч Премьер-Лиги на "Вилл Парк", не сумев предотвратить поражение "красных дьяволов" со счетом 3:1.
В отсутствие дисквалифицированного Бруну Фернандеша у Тен Хага было несколько вариантов, кому доверить повязку, и после матча Эрик объяснил свой выбор.
"Харри Магуайр был на скамейке запасных, он наш капитан клуба. Далее есть Давид Де Хеа, который является лидером, но он голкипер, и он далеко от полевых игроков".
"Далее Каземиро — лидер, но он не говорит по-английски идеально. Следующий лидер — Криштиану", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
07.11.2022 12:00
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Гуд Ебенинг: SIUUUUUUUU!!!!
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получилось здорово, isnt it?
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прогнулся лысый шарлатан, а разговоров-то было)) ору
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Потому что бесхребетный клубишко. Как можно надевать повязку на типа, которому настолько сильно срать на клуб?)
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