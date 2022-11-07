Тен Хаг объяснил, почему доверил капитанскую повязку Роналду

Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что нападающий Криштиану Роналду был только его четвертым выбором на роль капитана в матче против "Астон Виллы".

Именно Роналду вывел "Юнайтед" с капитанской повязкой на воскресный матч Премьер-Лиги на "Вилл Парк", не сумев предотвратить поражение "красных дьяволов" со счетом 3:1.

В отсутствие дисквалифицированного Бруну Фернандеша у Тен Хага было несколько вариантов, кому доверить повязку, и после матча Эрик объяснил свой выбор.

"Харри Магуайр был на скамейке запасных, он наш капитан клуба. Далее есть Давид Де Хеа, который является лидером, но он голкипер, и он далеко от полевых игроков".

"Далее Каземиро — лидер, но он не говорит по-английски идеально. Следующий лидер — Криштиану", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 12:00

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  1. ivan-tns 07.11.2022 13:00 # ivan-tns
    Гуд Ебенинг: SIUUUUUUUU!!!!

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  2. breadpeat 07.11.2022 12:16 # breadpeat
    получилось здорово, isnt it?

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  3. narcot 07.11.2022 12:13 # narcot
    прогнулся лысый шарлатан, а разговоров-то было)) ору

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  4. gerrard08 07.11.2022 12:09 # gerrard08
    Потому что бесхребетный клубишко. Как можно надевать повязку на типа, которому настолько сильно срать на клуб?)

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