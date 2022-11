Невилл сомневается, что Трент поедет на ЧМ-2022

Эксперт Sky Sports Гари Невилл усомнился в целесообразности поездки защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда на Чемпионат Мира в Катаре.

Накануне 24-летний Александер-Арнольд вместе с "Ливерпулем" отпраздновал победу 1:2 в гостях у "Тоттенхэма", однако лично Трент провел неоднозначный матч.



Александер-Арнольд едва не стал виновником назначения пенальти в ворота "красных" за толчок Райана Сессеньона в спину, и Невиллу кажется, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не будет так рисковать.



"Решение насчет Александер-Арнольда будет очень тяжелым. Он неподражаем при подключениях в атаку".



"Но мы говорим о футболе на вылет. Ждет Англию успех на Чемпионате Мира или нет, все будет зависеть от отдельных моментов. Потеря концентрации здесь — это ошибка. В данный момент я не представляю себе, как Гарет может выпустить Трента Александер-Арнольда на матч плей-офф Чемпионата Мира".



"Я хочу, чтобы этот игрок стал величайшим правым защитником всех времен, потому что у него есть все способности для этого. Но временами против "Тоттенхэма" он выглядел так, словно "Ливерпуль" может дорого поплатиться из-за него".



"Думаю, на Чемпионате Мира назначили бы пенальти за такое. Я не думаю, что Гарет доверится ему в матче на вылет. А тогда зачем его брать? Если у него есть четыре великолепных правых защитника, поедет ли Трент?" — сообщил Невилл в эфире.





The inconsistency with referees in a League like EPL is alarming at this point and disappointing.

Though I believe the ref should’ve given Spurs a penalty for that shove by Trent, but I don’t think it’s a red card, as Sessegnon is not in a goal scoring position. pic.twitter.com/ls2DGBopet