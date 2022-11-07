Конте уверен, что Сон восстановится к ЧМ-2022

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил уверенность, что его нападающий Сон Хен Мин восстановится к Чемпионату Мира в Катаре.

Получив перелом глазницы в четырех местах в матче Лиги Чемпионов против "Марселя" посреди прошлой недели, Сон был вынужден перенести операцию.



После поражения 1:2 от "Ливерпуля" Конте рассказал о состоянии здоровья лидера сборной Южной Кореи.



"Что касается Сонни, то я отправил ему сообщение после операции".



"Сонни был по-настоящему расстроен из-за этой ситуации, но я надеюсь, он очень хорошо восстановится и сыграет на Чемпионате Мира, потому что я сам был игроком и знаю важность Чемпионата Мира".



"Я уверен, что он сможет быстро вернуться и сыграть на Чемпионате Мира. Он уже не в госпитале, он дома", — цитирует Конте Daily Mail.