Артета попросил купить ему Тилеманса в январе

Юри Тилеманс Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой клуб приобрести ему полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса в январе.

Ожидается, что Артета получит поддержку на трансферном рынке в январе, учитывая радужные турнирные перспективы "Арсенала" на вторую половину сезона.

И одним из игроков, которых Микель хочет добавить своей команде в зимнее окно является Тилеманс, который может быть доступен для трансфера по сниженной цене ввиду истекающего в конце сезона контракта.

Правда, как сообщает The Sun, в борьбе за 25-летнего бельгийца, который накануне забил свой третий гол в этом сезоне Премьер-Лиги, "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией другого английского клуба и двух представителей Серии А.

Добавим, "Лестер" не сидит сложа руки и уже присмотрел Энцо Ле Фе из "Лорьяна" на замену Тилемансу.


Метки Арсенал, Артета, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2022 09:00

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