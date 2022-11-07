Артета попросил купить ему Тилеманса в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой клуб приобрести ему полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса в январе.

Ожидается, что Артета получит поддержку на трансферном рынке в январе, учитывая радужные турнирные перспективы "Арсенала" на вторую половину сезона.



И одним из игроков, которых Микель хочет добавить своей команде в зимнее окно является Тилеманс, который может быть доступен для трансфера по сниженной цене ввиду истекающего в конце сезона контракта.



Правда, как сообщает The Sun, в борьбе за 25-летнего бельгийца, который накануне забил свой третий гол в этом сезоне Премьер-Лиги, "канониры" рискуют столкнуться с конкуренцией другого английского клуба и двух представителей Серии А.



Добавим, "Лестер" не сидит сложа руки и уже присмотрел Энцо Ле Фе из "Лорьяна" на замену Тилемансу.