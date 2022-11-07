Хау считает, что Ботман может стать одним из лучших защитников Премьер-Лиги всех времен

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что его подопечный Свен Ботман способен стать одним из лучших центральных защитников истории Премьер-Лиги.

"Ньюкасл" сражался за Ботмана еще в январе, но только минувшим летом убедил "Лилль" продать Свена за 32 миллиона фунтов.



Ботман прекрасно освоился на "Сент-Джеймс Парк" и сейчас является частью лучшей линии обороны в Премьер-Лиге — "сороки" пропустили лишь 11 голов в 14 матчах.



При этом Ботману только 22 года, и Хау ожидает, что голландец вырастет в игрока топ-уровня



"Свен обладает всеми инструментами, чтобы стать таким же классным центральным защитником, как и любой другой в истории Премьер-Лиги".



"Он выдающимся образом обращается с мячом. Его техника на очень высоком уровне, он может играть в короткий и длинный пас. У него есть все необходимое. Он очень быстро освоился к темпу и требованиям по физической готовности в Премьер-Лиге, и он является важной частью того, что мы делаем".



"Я не вижу слабых мест в его игре. Но, конечно, он очень молод", — цитирует Хау Daily Mail.