Артета признал, что "Арсенал" — претендент на титул

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда является претендентом на победу в Премьер-Лиге.

"Арсенал" уже достаточно давно лидирует в Премьер-Лиге, однако только после победы 0:1 в гостях у "Челси" в воскресенье Артета раскрыл карты.



Вместе с тем Микель призывает не забегать вперед, ведь в соперниках у "канониров" грозный "Манчестер Сити".



"На сегодняшний момент — да. Но сегодня и вчера в футболе могут очень отличаться. Поэтому давайте насладимся моментом".



"Только взгляните, чего добился "Манчестер Сити" за последние шесть лет. С лучшим тренером в мире, с лучшей командой в мире. Они стабильно демонстрируют это в каждом соревновании. Нам нужно отнестись с очень, очень большим уважением к этому".



"Мы как команда становимся гораздо лучше и гораздо лучше выдерживаем конкуренцию. Прямо сейчас мы добиваемся действительно хороших результатов", — цитирует Артету The Guardian.