Тен Хаг раскритиковал "глупую" тактику своей команды

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "глупой" тактику, к которой обратились его игроки в в матче против "Астон Виллы".

"Юнайтед" не удалось испортить дебют Унаи Эмери на тренерском мостике "Виллы", потерпев поражение 3:1 в Бирмингема накануне.



По ходу матча на "Вилла Парк" игроки "красных дьяволов" перестали следовать инструкциям Тен Хага и зачастую сваливались на навал, принимаясь из любой ситуации навешивать на Криштиану Роналду. Эрик это не одобряет.



"Было ли таким мое указание? Нет. Думаю, было глупо поступать таким образом".



"Мы чересчур поспешно выполняли прострелы, мы чересчур принуждали себя это делать. Ему (Роналду) от этого не было проще. Прострелы нужно выполнять в правильный момент".



"Думаю, во втором тайме мы тоже чересчур спешили с прострелами. В первом тайме была ситуация, когда Кристиан Эриксен нашел возможность доставить мяч к дальней штанге на Криштиану, и вот это был правильный момент", — цитирует Тен Хага Sky Sports.