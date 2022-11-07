Клопп рад, наконец, победить на выезде

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от победой 1:2 над "Тоттенхэмом".

Выдержав натиск "Тоттенхэма" в концовке, "Ливерпуль" отпраздновал свою первую выездную победой в этом сезоне Премьер-Лиге.



Клопп признает, что "красным" пришлось терпеть во втором тайме, однако для Юргена важнее всего результат.



"Мы крайне хорошо провели первый тайм, а во втором нам пришлось сделать над собой усилие, и все сложилось хорошо".



"Мы просто продолжали сражаться, проявив большую страсть. Мы были лучшей командой в первом тайме и забили два замечательных гола. Мы давно не побеждали на выезде в Премьер-Лиге, так что мы испытали облегчение".



"Ты должен научиться снова побеждать, и это начинается с сопротивлением. Было ясно, что соперник отреагирует, но мы выдержали, и все закончилось хорошо", — сообщил Клопп Sky Sports.