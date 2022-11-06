Конте: "Результат несправедлив"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его команда не заслужила проиграть "Ливерпулю" (1:2).

Проиграв первый тайм со счетом 0:2, после перерыва "Тоттенхэм" преобразился и принялся диктовать игру против "Ливерпуля" в воскресном матче Премьер-Лиги.



И хотя "шпоры" наиграли лишь на один гол и не смогли уйти от поражения, Конте остался весьма доволен своими подопечными.



"Сложно объяснить наше поражение сегодня вечером. Мы заслуживали гораздо большего, но даже после первого тайма, находясь в раздевалке, я был доволен проявленным желанием и тем, что мы сделали".



"Мы подвергали "Ливерпуль" большому давлению и уступали в счете 0:2, не понимая, почему. Во втором тайме мы играли очень хорошо. Их голкипер совершал хорошие сейвы, а вдобавок мы попали в штангу и крестовину. Думаю, результат несправедлив".



"Сложно объяснить такого рода матч. Несомненно, наша игра была хорошей. Ситуация оставалась под нашим контролем, несмотря на множество травм, но нам требовалось искать много новых решений".



"Такого рода игра против команды вроде "Ливерпуля" доставляет мне удовлетворение и показывает, что наша упорная работа оправдывает себя", — сообщил Конте Sky Sports.