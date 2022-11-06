Артета хвалит "абсолютно феноменальную" игру "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал "абсолютно феноменальной" игру своей команды против "Челси".

В воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж", благодаря чему вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.



Артета остался очень доволен, насколько зрелый футбол показала его молодая команда, но уверяет, что это плод тяжелой работы.



"Я по-настоящему впечатлен. У нас молодая команда, но сегодня мы продемонстрировали большую зрелость, большое хладнокровие, большую смелость, сыграв на данной стадии сезона так, как мы сыграли".



"Это легко говорить, но очень сложно сделать. Думаю, парни были абсолютно феноменальны сегодня", — цитирует Артету The Independent.