"Ливерпуль" впервые в сезоне победил на выезде, одолев "Тоттенхэм"
Устояв перед финальным штурмом "Тоттенхэма", "Ливерпуль" оформил свою первую выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:2.
Травмированных Лукаса Моуру и Сона Хен Мина в стартовом составе "шпор" заменили Эмерсон Роял и Ив Биссума.
На острие атак "красных" вернулся Дарвин Нуньес. Харви Эллиотт вышел в полузащиту, Энди Робертсон — на левый фланг обороны.
"Ливерпуль" начал матч в доминирующей манере. Уже на третьей минуте Нуньес едва не открыл счет, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис отразил удар Дарвина с подъема.
Спустя четыре минуты Нуньес вновь оказался на ударной позиции, но слегка не попал в дальний угол ворот.
На 11-й минуте Нуньес выступил уже в роли диспетчера. Дарвин принял мяч в штрафной, сделал короткий пас на Салаха внутри площадки, а Мохамед вторым касанием поразил нижний угол ворот — 0:1.
На 16-й минуте хозяева впервые показали зубы. Это Иван Перишич головой замыкал передачу Харри Кейна, но Алиссону удалось перевести мяч в штангу.
"Шпоры" прибавили после провального начала матча, и далее игра была более-менее равной.
А на 40-й минуте "красные" удвоили счет. Алиссон далеко выбил мяч, который Эрик Дайер попытался скинуть назад на Льориса, но ошибся, и Салах совершил перехват. Мохамед вышел один на один и подсек мяч перед Уго — 0:2.
Второй тайм "Тоттенхэм" начал совершенно обратным образом, принявшись регулярно угрожать воротам Алиссона. Особенно хороший момент имел Перишич, пробив со считанных метров в перекладину после прострела Райана Сессеньона.
У "Тоттенхэма" были и другие моменты, но вместе с тем хозяева стали рисковать, и пару раз Салах мог этим воспользоваться.
На 68-й минуте Кейн слегка не попал в ворота, головой замыкая подачу Перишича со штрафного. Зато Харрри не промахнулся спустя две минуты, пробивая в касание с правого края штрафной — 1:2.
"Шпоры" бросились спасать этот матч, подвергнув "Ливерпуль" огромному давлению. На 82-й минуте Нуньес мог подловить соперника, но пробил в перекладину и вдобавок угодил в офсайд. Впрочем, счет остался прежним.
Команды выдали роскошный в плане зрелищности матч. "Тоттенхэм" провалил начало, но во втором тайме исправил впечатление о себе и может извлечь позитив, несмотря на результат.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
06.11.2022 21:30
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Последние комментарии:
киев теперь живет как донбасс
а кличко пидорас
не мог не зарифмовать
(ответить)
1. 19 - 1.07 xG. Портовые на отскоке)
(ответить)
Один бывший коуч пенсов Сарри нагнул второго Моура.
(ответить)
Za Донбасс!
Za Пацанов!
(ответить)
Отличный матч выдали для постороннего зрителя. Красных с долгожданной выездной победой. Конате МОМ. YNWA!
P.S. Очень своевременно наполнили вонючую шерстяную вагину красным эякулятом))). А то в последнее время много о себе мнить стала, ффууу
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Вот член у меня красив, но напрягает то, что когда сгибаю его, он хрустит ((
(ответить)
Нуньез просто топарик, никакого напряжения не чувствует около штрафной. Просто хищник прирожденный.
А вот Хуесосы Эллиот и Джонс нахуй из АПЛ, бестолковые мрази
(ответить)
Народ , про Безвиза есть новости ? Что с ним конкретно ? Кто знает ? Его чешли опять нагнули да ?
(ответить)
Подзалюпалю повезло
(ответить)
Первый тайм, будто мы выиграли за счет класса Салаха и за не правильный подбор тактики Конте
Второй тайм уже все пришло в свое унылое русло
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Смешанные ощущение, но главное что вытащили эти 3 очка.
Первый тайм играли очень бодро, второй просели сильно. Вопросы очевидные к слабой физике команды. А так хоть и сели в автобус, но хлипкость конструкции была видна невооруженным взглядом, благо что обошлось. По игрокам - Мосала очевидно лучший, радует, что мало по малу возвращает свою крутую форму. Так же отметил бы Нуньеса, сегодня вообще без нареканий, почти каждое действие было абсолютно верным и качественным. Тьяго и Гомез, Али оч хороши. Фабинье даже не был трупом, как показалось, чего не скажешь про Таа, тип стабильно ужасен в этом сезоне. Странно, что Эллиот играет постоянно в старте, не говоря о том что Карвалио более интересный тип, но даже Хендо посадил на скамью, что выглядит чуток странновато. Остальные норм так.
Юнва. Щас любым способом надо рвать очки, збс что Клопп не чурается менять стиль игры и не упирается рогами в 4-3-3 с оверпресмингом. Пока не купят новых, свежих игроков пусть хоть так будут катать.
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Лондон красный мать вашу
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Мыльте жепы хуесосы, Ливерпуль идет за чемпионством!
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ливерпуль хорошо начал, первый гол помог вскрыть игру и сделать ее зрелищной, со вторым голом повезло, как и с победой в целом, но когда-то же это должно было случиться.
команде сейчас надо набирать очки, не взирая на свою игру. перед чм хорошо бы взять по максимуму, а там глядишь и перезарядятся пацаны и травмированные вернутся, авось во второй половине удастся в четверке закрепиться.
клопп топ
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в следующем туре мертвый саут, могут брайтон догнать
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петунхем личные сучки ливерпуля
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Команды сыграли по тайму. Во втором Контекс конечно жесткую порку устроил.
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пока лучший матч сезона
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Салах - гений
на ровном месте 2 банки
Нуньес просто туповат. из 4-5 моментов только одно правильно принятое решение
Уход Манэ катастрофа
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Клопп поставил автобус во втором тайме, даже как то не привычно смотреть такой Ливерпуль, но победителей не судят.
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