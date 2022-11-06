"Ливерпуль" впервые в сезоне победил на выезде, одолев "Тоттенхэм"

Устояв перед финальным штурмом "Тоттенхэма", "Ливерпуль" оформил свою первую выездную победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:2.

Травмированных Лукаса Моуру и Сона Хен Мина в стартовом составе "шпор" заменили Эмерсон Роял и Ив Биссума.



На острие атак "красных" вернулся Дарвин Нуньес. Харви Эллиотт вышел в полузащиту, Энди Робертсон — на левый фланг обороны.



"Ливерпуль" начал матч в доминирующей манере. Уже на третьей минуте Нуньес едва не открыл счет, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис отразил удар Дарвина с подъема.



Спустя четыре минуты Нуньес вновь оказался на ударной позиции, но слегка не попал в дальний угол ворот.



На 11-й минуте Нуньес выступил уже в роли диспетчера. Дарвин принял мяч в штрафной, сделал короткий пас на Салаха внутри площадки, а Мохамед вторым касанием поразил нижний угол ворот — 0:1.



На 16-й минуте хозяева впервые показали зубы. Это Иван Перишич головой замыкал передачу Харри Кейна, но Алиссону удалось перевести мяч в штангу.



"Шпоры" прибавили после провального начала матча, и далее игра была более-менее равной.



А на 40-й минуте "красные" удвоили счет. Алиссон далеко выбил мяч, который Эрик Дайер попытался скинуть назад на Льориса, но ошибся, и Салах совершил перехват. Мохамед вышел один на один и подсек мяч перед Уго — 0:2.



Второй тайм "Тоттенхэм" начал совершенно обратным образом, принявшись регулярно угрожать воротам Алиссона. Особенно хороший момент имел Перишич, пробив со считанных метров в перекладину после прострела Райана Сессеньона.



У "Тоттенхэма" были и другие моменты, но вместе с тем хозяева стали рисковать, и пару раз Салах мог этим воспользоваться.



На 68-й минуте Кейн слегка не попал в ворота, головой замыкая подачу Перишича со штрафного. Зато Харрри не промахнулся спустя две минуты, пробивая в касание с правого края штрафной — 1:2.



"Шпоры" бросились спасать этот матч, подвергнув "Ливерпуль" огромному давлению. На 82-й минуте Нуньес мог подловить соперника, но пробил в перекладину и вдобавок угодил в офсайд. Впрочем, счет остался прежним.



Команды выдали роскошный в плане зрелищности матч. "Тоттенхэм" провалил начало, но во втором тайме исправил впечатление о себе и может извлечь позитив, несмотря на результат.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче