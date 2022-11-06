"Саутгемптон" решил уволить Хазенхюттля

"Саутгемптон" решил уволить своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля.

Как сообщает The Athletic, изначально боссы "Саутгемптона" планировали отложить решение о дальнейшей судьбы Хазенхюттля на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре.



Однако ранее в воскресенье "святые" были разгромлены на своем поле "Ньюкаслом" со счетом 1:4, и руководство клуба с "Сент-Мэри" осознало, что медлить больше нельзя.



И хотя это пока не подтверждено официально, решение уволить Хазенхюттля уже принято. Матч против "Ливерпуля" в следующее воскресенье "Саутгемптон" проведет без Ральфа.