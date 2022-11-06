Поттер сравнил спад "Челси" с "идеальным штормом"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал "идеальным штормом" тот спад, который переживает его команда.

С треском проиграв "Брайтону" в прошлый уикенд (4:1), ранее в воскресенье "Челси" был бит на своем поле "Арсеналом" со счетом 0:1.



Поттер связывает этот спад с обилием травм и чрезвычайной плотностью календаря. Грэм ожидает, что после паузы на ЧМ-2022 в Катаре "синие" прибавят.



"Этот перерыв поможет нам. Двое-трое ключевых игроков вернутся в строй, еще пара будут близки к возвращению. Такова ситуация".



"Это слегка походит на идеальный шторм в плане количества матчей и сопутствующих травм. Мы должны справляться с этим и сосредоточиться на том, что мы можем улучшить. Как вы могли сегодня убедиться, у нас много работы", — цитирует Поттера Evening Standard.