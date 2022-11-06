Поттер сравнил спад "Челси" с "идеальным штормом"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал "идеальным штормом" тот спад, который переживает его команда.
С треском проиграв "Брайтону" в прошлый уикенд (4:1), ранее в воскресенье "Челси" был бит на своем поле "Арсеналом" со счетом 0:1.
Поттер связывает этот спад с обилием травм и чрезвычайной плотностью календаря. Грэм ожидает, что после паузы на ЧМ-2022 в Катаре "синие" прибавят.
"Этот перерыв поможет нам. Двое-трое ключевых игроков вернутся в строй, еще пара будут близки к возвращению. Такова ситуация".
"Это слегка походит на идеальный шторм в плане количества матчей и сопутствующих травм. Мы должны справляться с этим и сосредоточиться на том, что мы можем улучшить. Как вы могли сегодня убедиться, у нас много работы", — цитирует Поттера Evening Standard.
06.11.2022 20:00
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намекает на то, шо стерлядь+обезьянг+хаверц присядут на скамейку с такой игрой.
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Всё дело в игроках и подходе тренера. Полузащита и нападение слабовато... хотя игроки могут играть хорошо. Плохой центр то и атака плохая. Если пресинг надо уметь мяч водить дальними ударами и не только Сильва должен делать а поставить Чалобу на спец тренеровки по воду мячя. А так Менди не взял удал шальной не падолёку ленточки! Вообщем нужен авторитет тренера и не боятся рисковать с выбором игроков. Борьба за ТОП4 будет после ЧМ...у нас как всегда крайние защитники выбыли Чилл и Рис бл.ть
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