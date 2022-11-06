Поттер сравнил спад "Челси" с "идеальным штормом"

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал "идеальным штормом" тот спад, который переживает его команда.

С треском проиграв "Брайтону" в прошлый уикенд (4:1), ранее в воскресенье "Челси" был бит на своем поле "Арсеналом" со счетом 0:1.

Поттер связывает этот спад с обилием травм и чрезвычайной плотностью календаря. Грэм ожидает, что после паузы на ЧМ-2022 в Катаре "синие" прибавят.

"Этот перерыв поможет нам. Двое-трое ключевых игроков вернутся в строй, еще пара будут близки к возвращению. Такова ситуация".

"Это слегка походит на идеальный шторм в плане количества матчей и сопутствующих травм. Мы должны справляться с этим и сосредоточиться на том, что мы можем улучшить. Как вы могли сегодня убедиться, у нас много работы", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Арсенал, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 891

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ruchinski 06.11.2022 20:26 # ruchinski
    намекает на то, шо стерлядь+обезьянг+хаверц присядут на скамейку с такой игрой.

    (ответить)

  2. chelsiukpro 06.11.2022 20:25 # chelsiukpro
    Всё дело в игроках и подходе тренера. Полузащита и нападение слабовато... хотя игроки могут играть хорошо. Плохой центр то и атака плохая. Если пресинг надо уметь мяч водить дальними ударами и не только Сильва должен делать а поставить Чалобу на спец тренеровки по воду мячя. А так Менди не взял удал шальной не падолёку ленточки! Вообщем нужен авторитет тренера и не боятся рисковать с выбором игроков. Борьба за ТОП4 будет после ЧМ...у нас как всегда крайние защитники выбыли Чилл и Рис бл.ть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: