Эмери дебютировал в "Вилле" с победы над МЮ

Леон Бэйли Унаи Эмери дебютировал на посту главного тренера "Астон Виллы" с абсолютно заслуженной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Несмотря на полученную против "Ньюкасла" травму головы, Эмилиано Мартинес вышел на ворота "вилланов". Джейкоб Рэмси поменял ветерана Эшли Янга.

Нападающий Криштиану Роналду не только вышел в стартовом составе "красных дьяволов", но и получил капитанскую повязку. Донни Ван де Бек заменил дисквалифицированного Бруну Фернандеша.

"Вилла", подгоняемая своими болельщиками и воодушевленная приходом нового главного тренера, начала с места в карьер и уже на седьмой минуте открыла счет. Получив передачу от Рэмси, Леон Бэйли ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 1:0.

А спустя всего четыре минуты хозяева праздновали свой второй гол. Это Люка Динь блестяще исполнил штрафной, поразив ближний уго ворот Давида Де Хеа — 2:0.

Даже после второго гола, "Вилла" не перестала атаковать, совершив еще несколько подходов к воротам Де Хеа. Спустя некоторое время "Юнайтед" все-таки стал просыпаться.

На 34-й минуте "дьяволы" имели два отличных момента, но Мартинес отразил удары Алехандро Гарначо и Роналду.

В концовке первого тайма хозяева были вынуждены много обороняться, но сохранить комфортную разницу в счете до перерыва не смогли. Перед самым уходом на перерыв Люк Шоу нанес дальний удар с рикошетом, который дезориентировал Мартинеса — 2:1.

Не сделав выводы, "Юнайтед" проспал и начало второго тайма. Олли Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, после чего сделал передачу на подключившегося по центру Рэмси, а тот пробил в касание — 3:1.

Разочарованию Эрика Тен Хага не было предела, и уже на 65-й минуте главный тренер "дьяволов" произвел тройную замену.

В остатке матча гости неплохо контролировали мяч, но атаковали слишком вяло и никак не могли подвергнуть "Виллу" серьезному давлению.

"Вилла" победила, и эта победа выглядит абсолютно заслуженной. "Юнайтед" очень слабо провел второй тайм, не создав реально опасных моментов.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. great-alexander 06.11.2022 19:24 # great-alexander
    Хохлы, че там как у вас дела в 18 веке?
    Помните как при Януковиче вода и электричество было? Будете своим детям рассказывать про это

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  2. takernotagiver 06.11.2022 19:23 # takernotagiver
    Поттер перешел из Брайтон в Челси и Брайтон стал выше Челси)))
    _____________

    6 Брайтон 13 21
    7 Челси 13 21

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  3. bushwacka 06.11.2022 19:22 # bushwacka
    "Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, чтобы вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас. Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно также с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле». ", - заявил Кличко.

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  4. vagifspurs 06.11.2022 19:21 # vagifspurs
    Ну что, нас ждёт центральный матч тура? Хотя каким он центральным может быть, если команда из зоны Лиги Чемпионов встречается с командой которая плотно присела на 10 место в таблице АПЛ..

    COYS

    Изи катка

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  5. v-0987654321 06.11.2022 19:14 # v-0987654321
    Артурио ЛОХ фапл а

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  6. high-malvern 06.11.2022 19:14 # high-malvern
    При упоминании МЮ сразу возникают ассоциации = Скам, говно, блювота, трэш. Продолжите ассоциативный ряд:

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  7. brown-ale 06.11.2022 19:14 # brown-ale
    Эмери на классе разобрал лысика.

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  8. shearer1 06.11.2022 19:13 # shearer1
    МЮ - мелкий юзер

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  9. v-0987654321 06.11.2022 19:12 # v-0987654321
    Арсенал чемпион,далбайобы!запомните рас и навсегда

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  10. van-dijk 06.11.2022 19:10 # van-dijk
    Нукасл чемпик.

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  11. deman82 06.11.2022 19:10 # deman82
    слоноёбы сосайтеееееееееееееееее

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  12. vagifspurs 06.11.2022 19:09 # vagifspurs
    Лангле займется Даунрвином, ломать конечно не будет! Но дышать не даст)

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  13. kukuruzko 06.11.2022 19:09 # kukuruzko
    Вагиф против Князей, файт!

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  14. superperez101 06.11.2022 19:08 # superperez101
    му не шмогла

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  15. shearer1 06.11.2022 19:05 # shearer1
    Надо добить щельси в следующем туре
    Кек

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  16. takernotagiver 06.11.2022 19:05 # takernotagiver
    У Челси еще матч с Сити предстоит в кубке Лиги 9 ноября)

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  17. vagifspurs 06.11.2022 19:04 # vagifspurs
    Ширер фанат Касла, братишка)))) ты там в небесах летаешь от счастья? Нах1уй Ливерпуль, с Сити, Тоттенхэмом и Челси в Лиге Чемпионов должен попадать Ньюкасл!

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  18. mancityman 06.11.2022 19:04 # mancityman
    Гуд ибеннинг вам ебана

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  19. speedwagon-ars 06.11.2022 19:02 # speedwagon-ars
    пригород обоссан

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  20. gameboy 06.11.2022 19:01 # gameboy
    Все великодушно дают Ньюкаслу заявить о себе в Европе на следующий сезон)

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