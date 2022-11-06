Эмери дебютировал в "Вилле" с победы над МЮ
Унаи Эмери дебютировал на посту главного тренера "Астон Виллы" с абсолютно заслуженной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.
Несмотря на полученную против "Ньюкасла" травму головы, Эмилиано Мартинес вышел на ворота "вилланов". Джейкоб Рэмси поменял ветерана Эшли Янга.
Нападающий Криштиану Роналду не только вышел в стартовом составе "красных дьяволов", но и получил капитанскую повязку. Донни Ван де Бек заменил дисквалифицированного Бруну Фернандеша.
"Вилла", подгоняемая своими болельщиками и воодушевленная приходом нового главного тренера, начала с места в карьер и уже на седьмой минуте открыла счет. Получив передачу от Рэмси, Леон Бэйли ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 1:0.
А спустя всего четыре минуты хозяева праздновали свой второй гол. Это Люка Динь блестяще исполнил штрафной, поразив ближний уго ворот Давида Де Хеа — 2:0.
Даже после второго гола, "Вилла" не перестала атаковать, совершив еще несколько подходов к воротам Де Хеа. Спустя некоторое время "Юнайтед" все-таки стал просыпаться.
На 34-й минуте "дьяволы" имели два отличных момента, но Мартинес отразил удары Алехандро Гарначо и Роналду.
В концовке первого тайма хозяева были вынуждены много обороняться, но сохранить комфортную разницу в счете до перерыва не смогли. Перед самым уходом на перерыв Люк Шоу нанес дальний удар с рикошетом, который дезориентировал Мартинеса — 2:1.
Не сделав выводы, "Юнайтед" проспал и начало второго тайма. Олли Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, после чего сделал передачу на подключившегося по центру Рэмси, а тот пробил в касание — 3:1.
Разочарованию Эрика Тен Хага не было предела, и уже на 65-й минуте главный тренер "дьяволов" произвел тройную замену.
В остатке матча гости неплохо контролировали мяч, но атаковали слишком вяло и никак не могли подвергнуть "Виллу" серьезному давлению.
"Вилла" победила, и эта победа выглядит абсолютно заслуженной. "Юнайтед" очень слабо провел второй тайм, не создав реально опасных моментов.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
06.11.2022 19:00
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Последние комментарии:
Хохлы, че там как у вас дела в 18 веке?
Помните как при Януковиче вода и электричество было? Будете своим детям рассказывать про это
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Поттер перешел из Брайтон в Челси и Брайтон стал выше Челси)))
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6 Брайтон 13 21
7 Челси 13 21
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"Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, чтобы вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас. Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно также с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле». ", - заявил Кличко.
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Ну что, нас ждёт центральный матч тура? Хотя каким он центральным может быть, если команда из зоны Лиги Чемпионов встречается с командой которая плотно присела на 10 место в таблице АПЛ..
COYS
Изи катка
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Артурио ЛОХ фапл а
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При упоминании МЮ сразу возникают ассоциации = Скам, говно, блювота, трэш. Продолжите ассоциативный ряд:
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Эмери на классе разобрал лысика.
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МЮ - мелкий юзер
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Арсенал чемпион,далбайобы!запомните рас и навсегда
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Нукасл чемпик.
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слоноёбы сосайтеееееееееееееееее
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Лангле займется Даунрвином, ломать конечно не будет! Но дышать не даст)
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Вагиф против Князей, файт!
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му не шмогла
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Надо добить щельси в следующем туре
Кек
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У Челси еще матч с Сити предстоит в кубке Лиги 9 ноября)
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Ширер фанат Касла, братишка)))) ты там в небесах летаешь от счастья? Нах1уй Ливерпуль, с Сити, Тоттенхэмом и Челси в Лиге Чемпионов должен попадать Ньюкасл!
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Гуд ибеннинг вам ебана
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пригород обоссан
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Все великодушно дают Ньюкаслу заявить о себе в Европе на следующий сезон)
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