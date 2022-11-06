Эмери дебютировал в "Вилле" с победы над МЮ

Унаи Эмери дебютировал на посту главного тренера "Астон Виллы" с абсолютно заслуженной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Несмотря на полученную против "Ньюкасла" травму головы, Эмилиано Мартинес вышел на ворота "вилланов". Джейкоб Рэмси поменял ветерана Эшли Янга.



Нападающий Криштиану Роналду не только вышел в стартовом составе "красных дьяволов", но и получил капитанскую повязку. Донни Ван де Бек заменил дисквалифицированного Бруну Фернандеша.



"Вилла", подгоняемая своими болельщиками и воодушевленная приходом нового главного тренера, начала с места в карьер и уже на седьмой минуте открыла счет. Получив передачу от Рэмси, Леон Бэйли ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот — 1:0.



А спустя всего четыре минуты хозяева праздновали свой второй гол. Это Люка Динь блестяще исполнил штрафной, поразив ближний уго ворот Давида Де Хеа — 2:0.



Даже после второго гола, "Вилла" не перестала атаковать, совершив еще несколько подходов к воротам Де Хеа. Спустя некоторое время "Юнайтед" все-таки стал просыпаться.



На 34-й минуте "дьяволы" имели два отличных момента, но Мартинес отразил удары Алехандро Гарначо и Роналду.



В концовке первого тайма хозяева были вынуждены много обороняться, но сохранить комфортную разницу в счете до перерыва не смогли. Перед самым уходом на перерыв Люк Шоу нанес дальний удар с рикошетом, который дезориентировал Мартинеса — 2:1.



Не сделав выводы, "Юнайтед" проспал и начало второго тайма. Олли Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, после чего сделал передачу на подключившегося по центру Рэмси, а тот пробил в касание — 3:1.



Разочарованию Эрика Тен Хага не было предела, и уже на 65-й минуте главный тренер "дьяволов" произвел тройную замену.



В остатке матча гости неплохо контролировали мяч, но атаковали слишком вяло и никак не могли подвергнуть "Виллу" серьезному давлению.



"Вилла" победила, и эта победа выглядит абсолютно заслуженной. "Юнайтед" очень слабо провел второй тайм, не создав реально опасных моментов.



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче