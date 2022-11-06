МЮ готов отпустить Ван-Биссаку назад в "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитника Аарона Ван-Биссаку назад в "Кристал Пэлас".

В этом сезоне Ван-Биссака вчистую проигрывает конкуренцию Диогу Далоту на позиции правого защитника, лишь отметившись одним появлением на замену на четыре минуты.



Очевидно, Аарону нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, и The Sun утверждает, что 24-летний англичанин может покинуть "Олд Траффорд" уже в январе.



Серьезным претендентом на Ван-Биссаку является его бывший клуб "Пэлас", который и продал Аарона "красным дьяволам" за 50 миллионов фунтов в 2019 году.



Естественно, сейчас "Юнайтед" и близко не может вернуть свои инвестиции в Ван-Биссаку, поэтому наиболее реалистичным вариантом является уход Аарона в аренду.