"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на первое место
"Арсенал" одержал победу 0:1 над "Челси" благодаря голу Габриэля и спустя сутки вернулся на вершину Премьер-Лиги.
Относительно победы 2:1 над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик, заменив Калиду Кулибали, Бена Чилуэлла и Дениса Закариа.
По сравнению с победой 1:0 над "Цюрихом" в Лиге Европы в стартовом составе "канониров" уцелели только Аарон Рамсдейл, Габриэль, Бен Уайт и Габриэль Жезус.
В первом тайме оба голкипера почти не вступали в игру, хотя у "Арсенала" мяч держался чуть лучше, и "канониры" были острее в атаках.
Лучший до перерыва момент имел Жезус, когда головой замыкал подачу партнера, но слегка не попал в створ. Гости совершили и ряд других промахов.
Во втором тайме игра почти не изменилась, разве что моменты стали возникать еще реже. На 62-й минуте "Арсенал" нанес свой первый удар в створ — это Жезус с острого угла проверил на бдительность Эдуара Менди.
После сейва Менди был назначен угловой, который подал Букайо Сака. Мяч прошел через гущу игроков, и Габриэль практически в упор поразил ногой ворота — 0:1.
"Челси" оказался явно не готов к такому развитию событий. Гости почувствовали, что их соперник дрогнул, и продолжили атаковать.
Только в заключительные 10 минут хозяева пришли в себя и устроили слабое подобие штурма, но реальных моментов не создали.
Матчу не хватало явных голевых шансов, однако "Арсенал" полностью заслужил эти три очка и был лучшей командой на поле. "Челси" же потерпел второе поражение подряд в Премьер-Лиге.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
06.11.2022 16:55
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Последние комментарии:
До сих пор не понимаю, зачем далбаебы из членси уволили тухиляна??
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Вилле оказывается всего-навсего от Джеррада надо было избавиться чтоб уверенность пришла. Вот это да)
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пора выпускать магваера
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Если Ортета одним составом возьмёт 2 место, это будет почти как чемп Лестера с Раньери
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Поттер мой друг!
Прекрасно ведет синюю парашу к дну,камон.
(ответить)
Как же весело будет когда фанаты Арсенала под конец сезона опять скроются на несколько лет, ждать своего времени. А пока конечно ученик Пепа Гвардиолы и тренер-воспитанник Манчестер Сити Артета ставит приятный глазу футбол и за таким детищем Пепа Гвардиолы и Манчестер Сити приятно наблюдать. Фанаты Арсенала должны быть благодарны Пепу и КОРОЛЯМ за то, где они сейчас находятся и только неблагодарные твари будут спорить с этим.
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Королевский Арсенал третий год подряд 3 очка на сраном бридже забирает. Щелси - наши древние сучки!
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ФК бизнеслохси,в гонке говорил один ЛОХ
Арюююююююююю
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Устали наверное, но судейка педег всё равно
(ответить)
ебут мамок манок
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Чисто КАМПЕОНСКАЯ игра
Победа на классе
Арсенал Кампеоне
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ЧУПАЧУПСИ ИМПЕРАТОРЫ.
Запомните это, маленькие мои.
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Просто храни Арсенал
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И это игра была самой молодой команды апл, чётко, сильно, без шансов, я сам в шоке
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Пенсы ИДИТЕ НАХ с ФАПЛ а
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*вылезу из пещеры на минутку*
Арсенал чемпион!!!! пенсы пид0rаsы
*пошёл обратно в real life*
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Победа на классе! Пенсы очень трусливо играли… вот он настоящий щелсе без бабла Романа! Битва за зону в ЛЕ!))
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Дайте Артете деньги зимой, пусть норм футболистов купит. Игру он поставил просто аки швейцарские часы. Давно такого напористого, четкого, с характером Арсенала не видел. Мое почтение, Микель.
Пеп наверное затылок чешет, типа наxуй ему Жезусом подсобил))
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Гуд ебенинг
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рональда и ван де бек в старте
ну штош
чао, манки
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