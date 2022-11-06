"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на первое место

Габриэль Магальяэс "Арсенал" одержал победу 0:1 над "Челси" благодаря голу Габриэля и спустя сутки вернулся на вершину Премьер-Лиги.

Относительно победы 2:1 над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик, заменив Калиду Кулибали, Бена Чилуэлла и Дениса Закариа.

По сравнению с победой 1:0 над "Цюрихом" в Лиге Европы в стартовом составе "канониров" уцелели только Аарон Рамсдейл, Габриэль, Бен Уайт и Габриэль Жезус.

В первом тайме оба голкипера почти не вступали в игру, хотя у "Арсенала" мяч держался чуть лучше, и "канониры" были острее в атаках.

Лучший до перерыва момент имел Жезус, когда головой замыкал подачу партнера, но слегка не попал в створ. Гости совершили и ряд других промахов.

Во втором тайме игра почти не изменилась, разве что моменты стали возникать еще реже. На 62-й минуте "Арсенал" нанес свой первый удар в створ — это Жезус с острого угла проверил на бдительность Эдуара Менди.

После сейва Менди был назначен угловой, который подал Букайо Сака. Мяч прошел через гущу игроков, и Габриэль практически в упор поразил ногой ворота — 0:1.

"Челси" оказался явно не готов к такому развитию событий. Гости почувствовали, что их соперник дрогнул, и продолжили атаковать.

Только в заключительные 10 минут хозяева пришли в себя и устроили слабое подобие штурма, но реальных моментов не создали.

Матчу не хватало явных голевых шансов, однако "Арсенал" полностью заслужил эти три очка и был лучшей командой на поле. "Челси" же потерпел второе поражение подряд в Премьер-Лиге.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 16:55

Количество просмотров Просмотров: 2917

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Последние комментарии:




  1. mancityman 06.11.2022 17:43 # mancityman
    До сих пор не понимаю, зачем далбаебы из членси уволили тухиляна??

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  2. takernotagiver 06.11.2022 17:37 # takernotagiver
    Вилле оказывается всего-навсего от Джеррада надо было избавиться чтоб уверенность пришла. Вот это да)

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  3. superperez101 06.11.2022 17:36 # superperez101
    пора выпускать магваера

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  4. chelsea-69 06.11.2022 17:34 # chelsea-69
    Если Ортета одним составом возьмёт 2 место, это будет почти как чемп Лестера с Раньери

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  5. v-0987654321 06.11.2022 17:33 # v-0987654321
    Поттер мой друг!

    Прекрасно ведет синюю парашу к дну,камон.

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  6. moneycity 06.11.2022 17:28 # moneycity
    Как же весело будет когда фанаты Арсенала под конец сезона опять скроются на несколько лет, ждать своего времени. А пока конечно ученик Пепа Гвардиолы и тренер-воспитанник Манчестер Сити Артета ставит приятный глазу футбол и за таким детищем Пепа Гвардиолы и Манчестер Сити приятно наблюдать. Фанаты Арсенала должны быть благодарны Пепу и КОРОЛЯМ за то, где они сейчас находятся и только неблагодарные твари будут спорить с этим.

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  7. mixmaster 06.11.2022 17:28 # mixmaster
    Королевский Арсенал третий год подряд 3 очка на сраном бридже забирает. Щелси - наши древние сучки!

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  8. v-0987654321 06.11.2022 17:27 # v-0987654321
    ФК бизнеслохси,в гонке говорил один ЛОХ

    Арюююююююююю

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  9. chelsea-69 06.11.2022 17:26 # chelsea-69
    Устали наверное, но судейка педег всё равно

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  10. kukuruzko 06.11.2022 17:25 # kukuruzko
    ебут мамок манок

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  11. v-0987654321 06.11.2022 17:25 # v-0987654321
    Чисто КАМПЕОНСКАЯ игра
    Победа на классе

    Арсенал Кампеоне

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  12. thegodfather 06.11.2022 17:24 # thegodfather
    ЧУПАЧУПСИ ИМПЕРАТОРЫ.
    Запомните это, маленькие мои.

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  13. royal-arsenal 06.11.2022 17:21 # royal-arsenal
    Просто храни Арсенал

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  14. sheef 06.11.2022 17:19 # sheef
    И это игра была самой молодой команды апл, чётко, сильно, без шансов, я сам в шоке

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  15. v-0987654321 06.11.2022 17:16 # v-0987654321
    Пенсы ИДИТЕ НАХ с ФАПЛ а

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  16. royal-arsenal 06.11.2022 17:16 # royal-arsenal
    *вылезу из пещеры на минутку*

    Арсенал чемпион!!!! пенсы пид0rаsы

    *пошёл обратно в real life*

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  17. ivan-tns 06.11.2022 17:16 # ivan-tns
    Победа на классе! Пенсы очень трусливо играли… вот он настоящий щелсе без бабла Романа! Битва за зону в ЛЕ!))

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  18. easports 06.11.2022 17:16 # easports
    Дайте Артете деньги зимой, пусть норм футболистов купит. Игру он поставил просто аки швейцарские часы. Давно такого напористого, четкого, с характером Арсенала не видел. Мое почтение, Микель.

    Пеп наверное затылок чешет, типа наxуй ему Жезусом подсобил))

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  19. armyanoyeb77 06.11.2022 17:16 # armyanoyeb77
    Гуд ебенинг

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  20. superperez101 06.11.2022 17:15 # superperez101
    рональда и ван де бек в старте
    ну штош
    чао, манки

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