"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на первое место

"Арсенал" одержал победу 0:1 над "Челси" благодаря голу Габриэля и спустя сутки вернулся на вершину Премьер-Лиги.

Относительно победы 2:1 над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик, заменив Калиду Кулибали, Бена Чилуэлла и Дениса Закариа.



По сравнению с победой 1:0 над "Цюрихом" в Лиге Европы в стартовом составе "канониров" уцелели только Аарон Рамсдейл, Габриэль, Бен Уайт и Габриэль Жезус.



В первом тайме оба голкипера почти не вступали в игру, хотя у "Арсенала" мяч держался чуть лучше, и "канониры" были острее в атаках.



Лучший до перерыва момент имел Жезус, когда головой замыкал подачу партнера, но слегка не попал в створ. Гости совершили и ряд других промахов.



Во втором тайме игра почти не изменилась, разве что моменты стали возникать еще реже. На 62-й минуте "Арсенал" нанес свой первый удар в створ — это Жезус с острого угла проверил на бдительность Эдуара Менди.



После сейва Менди был назначен угловой, который подал Букайо Сака. Мяч прошел через гущу игроков, и Габриэль практически в упор поразил ногой ворота — 0:1.



"Челси" оказался явно не готов к такому развитию событий. Гости почувствовали, что их соперник дрогнул, и продолжили атаковать.



Только в заключительные 10 минут хозяева пришли в себя и устроили слабое подобие штурма, но реальных моментов не создали.



Матчу не хватало явных голевых шансов, однако "Арсенал" полностью заслужил эти три очка и был лучшей командой на поле. "Челси" же потерпел второе поражение подряд в Премьер-Лиге.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче