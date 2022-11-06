Тухель открыт к работе со сборной
Бывший наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что открыт к работе с какой-нибудь национальной командой.
В прошлом месяце появились слухи, что Тухель может сменить Гарета Саутгейта во главе английской сборной, если та после ужасной кампании в Лиге Наций провалится и на Чемпионате Мира в Катаре.
Если FA действительно попрощается с Саутгейтом после ЧМ-2022, эта работа будет интересна Тухелю, потому что Англия удовлетворяет критериям Томаса.
"Да, почему нет? Я бы рассмотрел такую возможность, я бы рассмотрел. Пока что я особо не думал об этом".
"Но я бы рассмотрел такую возможность, если это будет правильная команда, обладающая потенциалом выигрывать трофеи вроде Чемпионата Мира и Евро", — цитирует Тухеля Daily Mail.
06.11.2022 16:00
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Ура, неужели у сборной Англии впервые после Капелло появится топовый тренер?
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Томас вернись...
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