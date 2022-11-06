Тухель открыт к работе со сборной

Бывший наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что открыт к работе с какой-нибудь национальной командой.

В прошлом месяце появились слухи, что Тухель может сменить Гарета Саутгейта во главе английской сборной, если та после ужасной кампании в Лиге Наций провалится и на Чемпионате Мира в Катаре.



Если FA действительно попрощается с Саутгейтом после ЧМ-2022, эта работа будет интересна Тухелю, потому что Англия удовлетворяет критериям Томаса.



"Да, почему нет? Я бы рассмотрел такую возможность, я бы рассмотрел. Пока что я особо не думал об этом".



"Но я бы рассмотрел такую возможность, если это будет правильная команда, обладающая потенциалом выигрывать трофеи вроде Чемпионата Мира и Евро", — цитирует Тухеля Daily Mail.