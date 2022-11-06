Тухель открыт к работе со сборной

Томас Тухель Бывший наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что открыт к работе с какой-нибудь национальной командой.

В прошлом месяце появились слухи, что Тухель может сменить Гарета Саутгейта во главе английской сборной, если та после ужасной кампании в Лиге Наций провалится и на Чемпионате Мира в Катаре.

Если FA действительно попрощается с Саутгейтом после ЧМ-2022, эта работа будет интересна Тухелю, потому что Англия удовлетворяет критериям Томаса.

"Да, почему нет? Я бы рассмотрел такую возможность, я бы рассмотрел. Пока что я особо не думал об этом".

"Но я бы рассмотрел такую возможность, если это будет правильная команда, обладающая потенциалом выигрывать трофеи вроде Чемпионата Мира и Евро", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки сборная Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 06.11.2022 17:28 # liverpool888
    Ура, неужели у сборной Англии впервые после Капелло появится топовый тренер?

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  2. cristean2 06.11.2022 16:53 # cristean2
    Томас вернись...

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